دهۆک و هەولێر بەرزترین ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدەرانییان لەسەر ئاستی عێراق تۆمار کرد

پێش 13 خولەک

بە گوێرەی ئەنجامە بەراییەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتی، پارێزگای دهۆک بە 76.07% بەرزترین ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدەرانی لەسەر ئاستی عێراق تۆمار کردووە، ڕێژەی بەشداریی لە هەموو عێراقیش، گەیشتووەتە 56.11%.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند، بە گوێرەی 99.98%ـی ئەنجامەکان، 12 ملیۆن و 9 هەزار و 453 کەس دەنگیان داوە و ڕێژەی بەشداریی لە هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی لە هەموو عێراق، گەیشتووەتە 56.11%.

لە نێو ئەو ژمارە و ڕێژانەی کە بڵاو کراونەتەوە، پارێزگای دهۆک بە 76.07% لە پێشەوەی ڕیزبەندییەکە دەدرەوشێتەوە و پلەی یەکەم و بە دوایدا پارێزگای هەولێر بە 69.02% پلەی دووەمی گرتووە، کە بەرزترین ڕێژەی بەشداری دەنگدەرانە لە نێو هەر 18 بازنەکەی هەڵبژاردن لە عێراق.

بەرزترین ڕێژەی بەشداری دەنگدەران لە پارێزگاکانی ناوەڕاستی عێراقیش لە بەغدا کە بەسەر هەردوو بەری کەرخ و ڕەسافە دابەش بووە، تۆمارکراوە کە ڕێژەکە لە کەرخ 53.2% و لە ڕەسافە 41.5%، هەروەها پارێزگای سەڵاحەدینیش بە 66.4% بەرزترین ڕێژەی دەنگدانی لە نێو پارێزگاکانی باشووری عێراق تۆمار کردووە.

پارێزگاى میسانیش بە بەشدارى 40.11%، نزمترین رێژەى بەشدارى دەنگدەرانى تۆمار کردووە لەسەر ئاستى عێراق.

ئەم ڕێژانە دەسەلمێنن کە ئاستی گەشبینی و ڕەزامەندی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان، بە تایبەت لە هەولێر و دهۆک بۆ حوکمڕانی هەرێم لە ئاستێکی بەرز دایە و متمانەی تەواویان بە پارتی حوکمڕان هەیە.