فڕۆکە جەنگییەکانی سعوودیە بنکەیەکی سەربازیی یەمەنیان بۆردومان کرد

پێش 50 خولەک

ئەمڕۆ هەینی، 2ـی کانوونی دووەمی 2026، فڕۆکە جەنگییەکانی سعوودیە زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانییان کردە سەر بنکەیەکی سەربازیی سەر بە ئەنجومەنی ڕاگوزەری باشوور لە پارێزگای حەزرەمەوتی یەمەن، بەهۆی ئەو هێرشە ئاسمانییانە کە 7 هێرش بوون، ژمارەیەک کوژراو و بریندار لە ڕیزەکانی ئەو هێزانەدا کەوتوونەتەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی ئەنجومەنی ڕاگوزەری باشوور، فڕۆکە جەنگییەکانی سعوودیە 7 جار بنکەی سەربازیی لیوای 37یان لە ناوچەی خەشعە، کە دەکەوێتە وادی و سەحرای حەزرەمەوت، بۆردومان کردووە.

محەمەد عەبدولمەلیک، سەرۆکی ئەنجومەنی ڕاگوزەری ئەم ناوچەیە ڕایگەیاند: هێرشەکان زیانی گیانی و ماددی زۆریان بە هێزەکانیان گەیاندووە.

هاوکات محەمەد نەقیب، گوتەبێژی هێزە چەکدارەکانی باشوور، جەختی کردەوە، هێزەکانیان لە هەموو بەرەکاندا لەوپەڕی ئامادەباشیدان بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر هێرشێک و تێکشکاندنی ئەو گروپانەی کە بە میلیشیای توندڕەو ناوی بردن، ئەوەش لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنی سەربازیی داهاتوودا.

قەیرانی یەمەن لە ساڵی 2026دا چووەتە قۆناغێکی نوێ و هەستیارەوە، بەتایبەت لە ناوچە ئازادکراوەکانی باشووری ئەو وڵاتە. پارێزگای حەزرەمەوت بەهۆی پێگە ستراتیژییەکەی و هەبوونی سەرچاوە نەوتییەکان، بووەتە چەقی ململانێیەکی توند لە نێوان ئەنجومەنی ڕاگوزەر لە باشوور و ئەو هێزە سەربازییانەی کە سعوودیە پشتگیرییان دەکات، ئەم هێرشە ئاسمانییانەی سعوودیە بۆ سەر هاوپەیمانە کۆنەکانی، ئاماژەیەکی ڕوونە بۆ قووڵبوونەوەی درز و ناکۆکییەکانی ناو لایەنەکانی دژ بە حوسییەکان، کە پێشتر لەژێر چەتری هاوپەیمانی عەرەبیدا پێکەوە دەجەنگان، بەڵام ئێستا بەرژەوەندییە سیاسی و ناوچەییەکان بەرەو ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆیان بردوون.