کۆمیسیۆن: پارتی لە هەولێر یەکەمە
کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەتی ڕاگەیاند و پارتی دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای هەولێر 369 هەزار و 118 دەنگی بەدەستهێناوە.
چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەغدا، ئەنجامی بەرایی هەردوو پرۆسەی دەنگدانی گشتی و تایبەتی ڕاگەیاند.ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەنگیان داوە: 798 هەزار و 986 دەنگدەر
ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان: 71.65%
پارتی دیموکراتی کوردستان: 369 هەزار و 118 دەنگ.
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 97 هەزار و 301 دەنگ.
ڕەوتی هەڵوێست: 63 هەزار و 288 دەنگ.
نەوەی نوێ: 39 هەزار و 911 دەنگ
یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 28 هەزار و 650 دەنگ
کۆمەڵەی دادگەری: 13 هەزار و 772 دەنگ.
بەرەی گەل: 5 هەزار و 584 دەنگ.
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان: 762 دەنگ
دوێنێ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەچوو، بەگوێرەی ئەنجامە بەراییەکان پارتی دیموکراتی کوردستان توانیویەتی زۆرترین دەنگ لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان بەدەستبهێنێت.