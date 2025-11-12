کۆمیسیۆن: پارتی لە هەولێر یەکەمە

پێش کاتژمێرێک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەتی ڕاگەیاند و پارتی دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای هەولێر 369 هەزار و 118 دەنگی بەدەستهێناوە.

چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەغدا، ئەنجامی بەرایی هەردوو پرۆسەی دەنگدانی گشتی و تایبەتی ڕاگەیاند.ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەنگیان داوە: 798 هەزار و 986 دەنگدەر

ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان: 71.65%

پارتی دیموکراتی کوردستان: 369 هەزار و 118 دەنگ.

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 97 هەزار و 301 دەنگ.

ڕەوتی هەڵوێست: 63 هەزار و 288 دەنگ.

نەوەی نوێ: 39 هەزار و 911 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 28 هەزار و 650 دەنگ

کۆمەڵەی دادگەری: 13 هەزار و 772 دەنگ.

بەرەی گەل: 5 هەزار و 584 دەنگ.

حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان: 762 دەنگ

دوێنێ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەچوو، بەگوێرەی ئەنجامە بەراییەکان پارتی دیموکراتی کوردستان توانیویەتی زۆرترین دەنگ لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان بەدەستبهێنێت.