کیم جۆنگ ئون سنوورەکانی باشوور دەکاتە قەڵایەکی پتەو
کیم جۆنگ ئون، رێبەری کۆریای باکوور، داوای لە فەرماندە باڵاکانی سوپای وڵاتەکەی کرد، یەکە سەربازییەکانی هێڵی پێشەوە بەهێز بکەن و سنوورەکانی باشوور بگۆڕن بۆ "قەڵایەکی پتەو" لە رووبەڕووبوونەوەی ئەوەی کە وەک "دوژمن" ناوی برد.
ئاژانسی هەواڵی ناوەندیی کۆریای باکوور رایگەیاند؛ کیم لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ فەرماندەی فیرقە و لیواکانی سوپا، ئەم ڕێنماییە نوێیانەی دەرکردووە و جەختی لەسەر پێویستی بەرزکردنەوەی ئامادەیی یەکە پێشەوەکان و پەرەپێدانی توانای سەربازی و تەکنیکییان کردووەتەوە.
رێبەری کۆریای باکوور ئاماژەی بەوەش کردووە، پێویستە "گۆڕانکارییەکی گەورە" لە هەوڵەکانی بەرپەرچدانەوە و نوێکردنەوەی ستراتیژی سەربازیدا بکرێت، بەجۆرێک رێگری لە هەڵگیرسانی جەنگ بگرێت.
گرژییەکانی نێوان هەردوو کۆریا بەردەوامە، سەرەڕای ئەوەی تیپێکی تۆپی پێی کچانی کۆریای باکوور بۆ بەشداریکردن لە نیوەی کۆتایی خولی یانە پاڵەوانەکانی ئاسیا گەیشتوونەتە سیۆلی پایتەختی کۆریای باشوور. ئەم گەشتە وەرزشییە بە یەکەمین سەردانی لەو جۆرە دادەنرێت لە ماوەی هەشت ساڵی رابردوودا.