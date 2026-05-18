پارتی و دوو لایەنی دیکە بەنیازن سکاڵا لەسەر سەرۆکی پەرلەمان تۆمار بکەن

ئەندامێکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق رایگەیاند، پارتەکەی هەڵوێستی توندی بەرانبەر دەرنەچوونی کاندیدەکەی بۆ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن دەبێت و لەوانەیە، لەگەڵ دوو لایەنی دیکەی سیاسی، سکاڵا لەسەر سەرۆکی پەرلەمانی عێراق تۆمار بکەن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 18ی ئایاری 2026، سەلوان تاها ئاکرەیی، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، فراکسیۆنەکەیان سەرقاڵی گفتوگۆ و لێکۆڵینەوەیە سەبارەت بە هۆکاری دەرنەچوونی رێباز حەملان، لە پەرلەمان، وەک کاندیدی پارتەکە بۆ پۆستی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی فیدراڵ.

ئەو پەرلەمانتارەی پارتی ئاماژەی بەوە کرد، یەکێک لە بژاردەکانیان ئەوەیە سکاڵا لە دادگای باڵای فیدراڵی دژی هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمان تۆمار بکەن. هۆکارەکەشی بۆ ئەوە گەڕاندەوە، خوێندنەوەی ناوەکە و دەنگدان بە رێباز حەملان بۆ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن تەنیا حەفت چرکەی خایاندووە و زوو راگەیەنراوە، دەنگی پێویستی نەهێناوە.

سەلوان ئاکرەیی روونیشی کردەوە، ئەگەر بڕیار نەدەن بچنە دادگای فیدراڵی، ناچارن بەپێی یاسا کاندیدەکەیان بکشێننەوە و کەسێکی دیکە لە شوێنی دابنێن. ئەوەشی خستە روو، هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا بە سەرۆکایەتیی نووری مالیکی بە نیازی تۆمارکردنی سکاڵایە لە دادگای فیدراڵی لەسەر دەرنەچوونی هەردوو کاندیدەکەی بۆ وەزارەتەکانی ناوخۆ و خوێندنی باڵا.

لە درێژەی قسەکانیدا پەرلەمانتارەکەی پارتی ئاماژەی بەوە دا، جیا لە پارتی و دەوڵەتی یاسا، هاوپەیمانیی عەزم بە سەرۆکایەتیی موسەننا سامەڕایی دەستی بە هەوڵەکانی کردووە، بڕیاریشە سکاڵا لەسەر سەرۆکی پەرلەمان تۆمار بکەن لەبارەی بڕگەی دەنگدان بە وەزیرەکەیان.

پەرلەمانتارەکەی پارتی ئەوەشی خستە روو، رەنگە دەنگدان لەسەر ئەو وەزارەتانەی ماونەتەوە بکەوێتە مانگی تەممووز، هۆکارەکەشی پشووی جەژنی قوربان و پشووی یاسادانانی پەرلەمانە.

رۆژی پێنجشەممەی رابردوو، 14ـی ئایاری 2026، پەرلەمانی عێراق متمانەی بە 14 وەزیری کابینەی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی فیدراڵ دا؛ بەڵام، چەند وەزارەتێک بەتاڵ مانەوە و متمانەیان وەرنەگرت، لەوانەش وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن کە پشکی کورد و بەتایبەت پارتی دیموکراتی کوردستان بوو.