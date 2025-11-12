کۆمیسیۆن: پارتی لە دهۆک یەکەمە

پێش 51 خولەک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنی گشتیی و تایبەت ڕاگەیاند و لە پارێزگای دهۆک پارتی دیموکراتی کوردستان 413 هەزار و 698 دەنگی بەدەستهێناوە.

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕاگەیاند: ڕێژەی بەشداریکردنی هاووڵاتییان لە دهۆک 77.47%، هەروەها ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەنگیان داوە: 623 هەزار و 852 دەنگدەرە.

ئامارەکانی ئەنجامە بەراییەکان بەمشیوەیەن:

پارتی دیموکراتی کوردستان: 413 هەزار و 698 دەنگ.

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 2 هەزار و 423 دەنگ.

ڕەوتی هەڵوێست: 18 هەزار و 314 دەنگ.

نەوەی نوێ: 14 هەزار و 671 دەنگ.

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 72 هەزار و 959 دەنگ.

کۆمەڵەی دادگەری: هەزار و 419 دەنگ

بەرەی گەل: 2 هەزار و 778 دەنگ.

حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان: 295 دەنگ.

دوێنێ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەچوو، بەگوێرەی ئەنجامە بەراییەکان پارتی دیموکراتی کوردستان توانیویەتی زۆرترین دەنگ لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان بەدەستبهێنێت.