کەشناسیی هەرێم: لە شەممە تا دووشەممە باران دەبارێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى ڕۆژانی داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، لە شه‌وی شه‌ممه‌، 14-11 -2025 تاكو ڕۆژی دووشه‌ممه‌ی داهاتوو 17-11-2025 ئاسمانی هه‌رێم ناسەقام گیر دەبێت و شەپۆلێکی باران تەواوی ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە.

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، له‌ئه‌نجامی كاریگه‌ریی هه‌ردوو نزمه‌ په‌ستانی ده‌ریای سپی ناوه‌راست و ده‌ریای سوور, شه‌وی شه‌ممه‌، 14-11 -2025 تاكو ڕۆژی دووشه‌ممه‌ی داهاتوو 17-11-2025 ئاسمانی هه‌رێم ناسەقام گیر دەبێت و شەپۆلێکی باران تەواوی ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە، ئاماژەی بەوەشدا، سەرەتا بە نمەباران دەستپێدەکات پاشان کاریگەرییەکەی زیاد دەبێت به‌جۆرێك هەندێ جار هه‌وره‌ تریشقه‌و بارانى له‌گه‌ڵ ده‌بێت و هەروەها ئەگەری برێکی کەم لەبەفر بارین هەیە لەناوچە شاخاویيە سنووریيەکانی باکوورو باکووری رۆژهەلات.

ڕوونیشی کردووەتەوە سەبارەت بە پلەکانی گەرما نزم بوونەوەیەکی بەرچاو بەخۆوە دەبينێت بەجۆرێک تاکوو رۆژی یەک شەممەی داهاتوو، نزیکەی 10 پلەی سیلیزی کەم دەبێتەوە به‌راورد به‌ تۆماركراوه‌كانى ئه‌مرۆ , هەروەها چالاک بوونی خێرایی با هەیە بەتایبەتی بۆ رۆژی شەممەی داهاتوو کە پێشبینی دەکرێت بگاتە سەروی 40 کم لە کاتژمیرێکدا.

له‌ماوه‌ى ئه‌م شه‌پۆله‌دا بڕى باران بارینى پێشبینی كراو به‌م شێوه‌یه‌‌ ده‌بێت:

* پارێزگاى هه‌ولێر بۆ سه‌نته‌رى شار 25- 30 ملم بۆ ناوچه‌شاخاوییه‌كان 50-55 ملم.

* پارێزگاى دهۆك بۆ سه‌نته‌رى شار 40 -50 ملم بۆ ناوچه‌شاخاوییه‌كان 70-80 ملم به‌تایبه‌تى ناوچه‌ سنووریيه‌كان.

* پاریزگاى سلێمانى بۆ سه‌نته‌رى شار 35-40 ملم بۆ ناوچه‌شاخاوییه‌كان 40-45 ملم .

* پاریزگاى كه‌ركوك بۆ سه‌نته‌رى شار 50-55 ملم.

* ئیداره‌ى سه‌ربه‌خۆى سۆران 50-60 ملم وه‌ له‌ قه‌زاى مێرگه‌سۆر پێشبینى ده‌كرێ زۆرترین بر ببارێت 80- 90 ملم.

* ئیداره‌ى سه‌ربه‌خۆى زاخۆ 60-70 ملم.

* ئیداره‌ى سه‌ربه‌خۆى راپه‌رین 60-70 ملم .

* ئیداره‌ى سه‌ربه‌خۆى گه‌رمیان 30-40 ملم.