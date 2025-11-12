سبەی لە کەرکووک پشووی فەرمییە

پێش کاتژمێرێک

سبەی پێنجشەممە لە کەرکووک لە سەرجەم فەرمانگە حکوومییەکان و قوتابخانەکانی پارێزگاکەدا پشوو دەبێت.

چوارشەممە 12ـی تشرینی دووەمی 2025، پارێزگای کەرکووک ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، سبەینێ پێنجشەممە، دەوامی فەرمی لە سەرجەم فەرمانگە حکوومییەکان و قوتابخانەکانی پارێزگاکەدا پشوو دەبێت.

لە ڕاگەیەندراوەکدا هاتووە، پارێزگای کەرکووک، جەختی کردەوە کە بڕیاری پشووەکە بۆ ڕێزگرتنە لە هەوڵی فەرمانبەران و کارمەندانی پەروەردەیی، کە بەو پەڕی دڵسۆزی و لەخۆبردوییەوە کاریان کرد بۆ سەرکەوتنی پرۆسەی هەڵبژاردن لە پارێزگاکە.

هاوکات ئەمڕۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە سەرجەم دامودەزگا فەرمییەکانی هەرێمی کوردستانی کردبوو پشووی فەرمی و سبەی دەوامی دامودەزگاکان ئاسایی دەبنەوە.

کاتژمێر 7ـی بەیانی ڕۆژی سێشەممە لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد و کاتژمێر 6ی ئێوارەش کۆتایی هات.