لە عێراق سامانی ئاژەڵ بەڕێژەی 70% کەمی کردووە

پێش 49 خولەک

لە عێراق سامانی ئاژەڵ، بەدیاریکراوی مەڕوماڵا و مانگا و سامانی ماسی بەڕێژەی نزیکەی 70% کەمیانکردووە، هۆکارەکەشی کەمئاوی و گۆڕانی کەشوهەوایە، ئەمەش وایکردووە نرخی گۆشت و بەرهەمەکانی شیرەمانی بەنزیکەی دوو هێندە زیاتر بێت.

گۆڕانی کەشوهەوا و ژینگە، تەنیا کاریگەری لەسەر هاووڵاتییانی عێراق نەبوو کە ناچاریان بکات کۆچی ژینگەیی بکەن، بەڵکو بۆ سامانی ئاژەڵ و زەوی کشتوکاڵیش دەردێکی سەختە، پێشتر عێراق بە سامانی ئاژەڵ و دەوڵەمەند بووە و بەروبوومی کشتوکاڵی زۆر بووە، بەڵام ئێستا وشکەساڵی بووەتە نەهامەتی بۆ ئاژەڵدار و جووتیاران.

رۆژنامەی عەرەبی جەدید بڵاویکردەوە، لە پارێزگاکانی موسەننا و زیقاڕ و میسان، زۆرترین سامانی ئاژەڵ لەدەستدراوە بەگوێرەی راپۆرتێکی وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو، کەمئاوی و کەمی بەردانەوەی ئاو لەلایەن وڵاتانی دراوسێوە بووەتە هۆی وشکبوونەوەی زۆنگاوەکان لە پارێزگای زیقاڕ و موسەننا و بەسڕە.

ئاشکراشی دەکات، زۆرترین زیان بەر سامانی ئاژەڵ دەکەوێت و بەڕێژەی %70 کەمدەکات، بەهۆی کەمبوونەوەی سامانی ئاژەڵ، نرخی گۆشت و بەرهەمە شیرەمەنییەکان %25 بۆ %40 زیادیکردووە.

لەدەستدانی سامانی ماسی لە پارێزگاکانی باشووری عێراق کە یەکێك بووە لە سامانە گەورەکانی وڵات، لە پلەی دووەمدا دێت لە زیانەکان، ، بەڕێژەی 60%کەمیکردووە، هۆکارەکەش کەمئاوی و وشکبوونەوەی رووبار و رووبەرە ئاوییەکانە.

سەبارەت بە زەوی کشتوکاڵی، زیاتر لە %50ـی رووبەری داچێنراو کەمیکردووە، هۆکارەکەشی کەمی ئاو و پاشەکشەکردنی بەروبومی کشتوکاڵی بووە.

ئەمەش وایکردووە زیانێکی زۆر بە سامانی ئاژەڵی وەك مەڕوماڵات و ماسی بگات و نرخی ئالیك زیاتر بێت و هاوکات کۆچی خەڵك بەرەو شارەکان زیاتر بووە.