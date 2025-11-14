هۆشیار زێباری: ئەگەر هەیە پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق دوابکەوێت
ئەندامێکی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، ڕایگەیاند: پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق، پێویستیی بە هاوپەیمانێتی گەورە هەیە.
ئەمڕۆ هەینی 14ـی تشرینی دووەمی 2025، هۆشیار زێباری، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس"، نووسیویەتی: نەخشەی سیاسی عێراق دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق گۆڕانکاری گەورە بە خۆوە دەبینێت.
ئاماژەی بەوەش کردووە، پێویستە هاوپەیمانێتیەکان فراونتر بکرێن، هەروەها ئەگەری دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق کراوەیە، لە گەڵ ئەوەشدا پەلە کردن لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ گرنگە.
ڕۆژی یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت و دوو ڕۆژ دواتریش سێشەممە، دەنگدانی گشتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو.
بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.