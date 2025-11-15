مۆسکۆ: چاوەڕێی حکوومەتێکی نوێین لە عێراق بۆ پتەوکردنی پەیوەندییەکان

پێش 10 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا ڕایگەیاند، ئامادەن بۆ درێژەدان بە هاوئاهەنگی و کاری پێکەوەیی فرەلایەن لەگەڵ هاوبەشە عێراقییەکانیان.

ماریا زاخارۆڤا، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیی هەفتانەدا، ستایشی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراقی کرد.

زاخارۆڤا گوتی، بەپێی زانیارییەکان، ڕێژەی بەشداری هاووڵاتییان بەرز بووە و پرۆسەی دەنگدان بە شێوەیەکی کاریگەر و ڕێکخراو بەڕێوەچووە. هەموو ئەو هاووڵاتییانەی ویستوویانە بەشداری بکەن، توانیویانە دەنگ بدەن و ئەرکی هاووڵاتیبوونی خۆیان جێبەجێ بکەن.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا ئەم هەڵبژاردنەی بە ڕووداوێکی گرنگ لە ژیانی سیاسی عێراقدا وەسف کرد. هیوای خواست لە داهاتوودا گەشەی زیاتر بەخۆوە ببینێت و ببێتە مایەی بەهێزکردن و پتەوبوونی پێگەی عێراق لەسەر ئاستی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی.

زاخارۆڤا ئاماژەی بەوەش کرد، ئێستا بابەتی گەرمی عێراق، سازدانی کابینەی نوێی حکوومەتە. لە کۆتاییدا دووپاتی کردەوە، ڕووسیا ئامادەیە بۆ درێژەدان بە هاوئاهەنگی و کاری پێکەوەیی لەگەڵ هاوبەشە عێراقییەکانیان.

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.

ڕۆژی چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی ئەنجامە بەراییەکانی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتی بڵاوکردەوە. لەسەر ئاستی پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، وەک حزب، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە، بەوپێیەی زیاتر لە یەک ملیۆن و 90 هەزار دەنگی بردووەتەوە.