بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بڵاوکرایەوە
ئەمڕۆ شەممە، 15ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی سەر بە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن، لە خشتەیەکدا کۆی گشتیی بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی لە ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان بڵاوکردەوە.
بەپێی ئەو خشتەیەی بڵاوکراوەتەوە، زۆرترین ڕێژەی بارانبارین لە قەزای چەمچەماڵ لە پارێزگای سلێمانی تۆمار کراوە کە 35 ملیمەتر بووە. لەدوای چەمچەماڵ، بەرزترین ڕێژەی بارانبارین لە تەکیە (31.6 ملم) لە پارێزگای سلێمانی و هیران (30 ملم) لە پارێزگای هەولێر تۆمار کراوە.
ڕێژەی بارانبارین بەپێی پارێزگاکان بەم شێوەیە بووە:
پارێزگای هەولێر:
- هیران: 30 ملم
- مێرگەسوور: 28.5 ملم
- پیرمام: 16.2 ملم
- ڕواندز: 14.1 ملم
- دیگە: 14 ملم
- چۆمان: 14 ملم
- خەلیفان: 10 ملم
- شەقڵاوە: 9.5 ملم
- سۆران: 9.4 ملم
- هەولێر: 9.3 ملم
- حاجی ئۆمەران: 9.2 ملم
- سیدەکان: 8 ملم
- خەبات: 7.6 ملم
- بارزان: 4 ملم
- شەمامک: 3.1 ملم
- کۆیە: زانیاری تۆمار نەکراوە
پارێزگای سلێمانی:
- چەمچەماڵ: 35 ملم
- تەکیە: 31.6 ملم
- ئاخجەلەر: 28 ملم
- بازیان: 26.6 ملم
- یاخسەمەر: 24.8 ملم
- ڕانیە: 23.3 ملم
- قەڵادزێ: 22 ملم
- چوارقوڕنە: 19.2 ملم
- سەنگاو: 19.2 ملم
- سەرکەپکان: 17 ملم
- قەرگە: 16 ملم
- چوارتا: 15 ملم
- قەرەداغ: 14.3 ملم
- بەرزنجە: 13.5 ملم
- سیتەک: 12.5 ملم
- سلێمانی: 11.9 ملم
- هەڵشۆ: 11.2 ملم
- دەربەندیخان: 2.4 ملم
- پێنجوێن: 2 ملم
- ماوەت: 1
- دوکان: زانیاری تۆمار نەکراوە
- سەید سادق: زانیاری تۆمار نەکراوە
پارێزگای دهۆک:
- ئامێدی: 28.4 ملم
- سەرسەنگ: 25 ملم
- جەمانکی: 24 ملم
- دێرەلوک: 22 ملم
- کانی ماسی: 21 ملم
- دینارتە: 20.8 ملم
- بامەڕنی: 18.2 ملم
- بجیل: 16.5 ملم
- زاویتە: 15.5 ملم
- مانگێش: 15 ملم
- ئاکرێ: 12 ملم
- باتوفە: 12 ملم
- باعەدری: 12 ملم
- بەردەڕەش: 7.8 ملم
- قەسرۆک: 7.5 ملم
- دهۆک: 7 ملم
- شێخان: 6.5 ملم
- زاخۆ: 4.6 ملم
- گردەسێن: 2.1 ملم
پارێزگای کەرکوک:
- سەنتەری کەرکووک: 9.8 ملم
- تەکیەی جەباری: 29 ملم
- خوورماتوو: 17.4 ملم
- شوان: 13.8 ملم
- کەلار: 3.2 ملم
- خانەقین: 0.9 ملم
- مەیدان: 0.4 ملم
- کفری: زانیاری تۆمار نەکراوە
پارێزگای هەڵەبجە:
لە پارێزگای هەڵەبجە و دەوروبەری هیچ ڕێژەیەکی بارانبارین تۆمار نەکراوە.