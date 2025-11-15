شاخەوانێکی کورد ئاڵای کوردستانی لەسەر بەرزترین لووتکەی ئەسیوپیا بەرز کردەوە
محەممەد باوەکر، شاخەوانێکی دانیشتووی شاری هەولێر و ئەندامی ڕێکخراوی شاخەوانیی هەڵۆی پایتەخت، ئاڵای کوردستانی لەسەر بەرزترین لووتکەی ئەسیوپیا بەرز کردەوە.
باوەکر، لە لاپەڕەی فەیسبووکی خۆی، نووسیویەتی "ڕۆژی 14ـی تشرینی دووەم، پاش شەش کاتژمێر سەرکەوتن، لەگەڵ گرووپێکی شاخەوانیی فرە نەتەوەیدا، گەیشتمە سەر لووتکەی 'ڕاسداشین' لە زنجیرە چیای سیمین لە باکووری ئەسیوپیا. ئەم لووتکەیە شەشەم بەرزترین لووتکەی ئەفەریقایە و بەرزییەکەی چوار هەزار 543 مەترە."
محەممەد باوەکر، شاخەوانێکی ناسراوی کوردستانە و ماوەیەک پێش ئێستا لەگەڵ گرووپێکی شاخەوانی باکووری کوردستان، گەیشتە لووتکەی چیای ئەرارات.