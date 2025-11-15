کەشناسیی هەرێم: باران بەردەوام دەبێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت باران بەردەوام بێت و لە ناوچە شاخاویە سنووریەکانیش بەفر ببارێت.

کەشنانسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ شەممە، 15-11-2025، ئاسمان نیمچە هەور و باراناوی بێت، لە زۆربەی ناوچەکانیش باران لەسەرەخۆ و بۆ مامناوەند دەبارێت و خێرایی با لە گەڵیدا چالاک دەبێت، ئاماژەی بەوەش داوە، لە دوای نیوەڕۆوە هەندێ شوێن بارانی بە لێزمە و هەورە تریشقەی دەبێت؛ هەروەها پێشبینی بارینی بەفرێکی کەم لە ناوچە شاخاویە سنووریەکاندا هەیە. هەروەها پلەکانی گەرما کەمێک نزمتر دەبنەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.

کەشناسیی ئاماژەی بەوەش داوە، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى یەکشەممە، 16-11-2025، ئاسمان هەور و باراناوی بێت، لە زۆربەی ناوچەکانیش باران لەسەرەخۆ و بۆ مامناوەند دەبارێت لە هەندێ کات و شوێن بارانی بە لێزمە و هەورە تریشقەی هەیە. هەروەها پلەکانی گەرماش بەگشتی نزیک دەبنەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 20 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 19 پلەی سیلیزی

دهۆک : 18 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 19 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 21 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 20 پلەی سیلیزی

سۆران : 17 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 7 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 22 پلەی سیلیزی