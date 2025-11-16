عێراق.. زیاتر لە پێنج ملیار دینار لە سپۆنسەری بانگەشەی هەڵبژاردن خەرجکراوە

پێش دوو کاتژمێر

تۆڕی دیجیتاڵی عێراق DIN بڵاویکردووەتەوە، لە ماوەی بانگەشەی هەڵبژاردندا بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، کاندیدان و لایەنە سیاسییەکان زیاتر لە پێنج ملیار دیناری عێراقیان لە بانگەشەی هەڵبژاردن خەرجکردووە، بەراورد بە هەڵبژاردنی 2021، 500% زیادی کردووە.

بەگوێرەی ڕاپۆرتی تۆڕی DIN، بەغدا لە پلەی یەکەم دێت و زیاتر لە 1.5 ملیار دینار لەلایەن حزبەکان و کاندیدەکان بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان خەرجکراوە، بانگەشەکانیش پەیامی جیاوازی سیاسیان لەخۆ گرتووە.

هەروەها بازنەی پارێزگای نەینەوا بە خەرجکردنی 500 ملیۆن دینار لە پلەی دووەم، بازنەی سلێمانی بە خەرجکردنی 355 ملیۆن دینار لە پلەی سێیەم و بازنەی هەولێر بە بڕێکی کەمتر لەوەی سلێمانی لە ڕیزبەندی چوارەم دێت بە خەرجکردنی 331 ملیۆن دینار، هەروەها بازنەی زیقار بە خەرجکردنی 320 ملیۆن دینار لە بانگەشە دا خەرجکردووە و لە پلاتفۆرمەکان لە پلەی پێنجەمی عێراق دێت.

هەر بە گوێرەی ڕاپۆرتەکەی تۆڕی دیجیتاڵی عێراق، بانگەشەی حزب و کاندیدەکان لە کاتی دەنگدانی تایبەت و گشتیش هەر بەردەوام بووە، تەنیا لە ڕۆژی پێش دەنگدانی گشتی زیاتر لە 160 ملیۆن دینار لە بانگەشە خەرجکراوە، بەشێکی زۆری سپۆنسەر کردنەوەی پۆستەر و بانگەشەکانی پێشتر بووە بۆ ئەوەی بخرێنەوە بەر دیدی دەنگدەران.

هەروەها ئاماژەیداوە، لە سەرتاسەری عێراق نزیکەی 21 ملیۆن و 500 هەزار کەس تۆڕی کۆمەڵایەتیی فەیسبووک بەکار دەهێنن، بەراورد بە ساڵی ڕابردوو یەک ملیۆن و 500 هەزار بەکارهێنەر زیادی کردووە، هەربۆیە پلاتفۆرمەکان زۆرترین کاریگەریان لە سەر بانگەشە و پرۆسەی هەڵبژاردن هەبووە.

بە گوێرەی ئامارەکانی تۆڕی دیجیتاڵی عێراق DIN لە هەڵبژاردنی خولی ڕابردووی پەرلەمانی عێراق، ساڵی 2021 بەڕێوەچوو، نزیکەی یەک ملیار دیناری عێراقی بۆ 44 هەزار بانگەشەی سیاسیی خەرجکرا بوو.