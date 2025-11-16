شاندێکی مەکتەبی هەڵبژاردنی پارتی لە بەغدایە

پێش 19 خولەک

شاندێکی تەکنیکی و یاسایی مەکتەبی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە مەبەستی بەدواداچوون بۆ ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە بەغدان.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 16ـی تشرینی دووەمی 2025، شاندێکی تەکنیکی و یاسایی مەکتەبی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە سەرۆکایەتیی جەعفەر ئێمینکی، ئه‌ندامی كۆمیته‌ی ناوه‌ندیی پارتی و به‌رپرسی به‌شی هه‌ڵبژاردن ئەو حزبە، سەردانی بەغدایان کرد.

کوردستان24 زانیویەتی، سەردانی ئەو شاندەی پارتی بۆ بەغدا، بۆ مەبەستی بەدواداچوونە بۆ ئەنجامی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق.

ئەمەش لە کاتێکدایە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنی ڕاگەیاند.

پارتی دیموکراتی کوردستان، لەو هەڵبژاردنەدا زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگی بەدەست هێنا، هەر بە گوێرەی ئامارەکانیش حزبەکە تاوەکوو ئێستا خاوەنی نزیکەی 30 کورسییە لە کۆی 329 کورسی پەرلەمانی عێراق.

هەر ئەمڕۆ جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو، سەرجەم وێستگەکانی دەنگدان کە مابوونەوە، هەژمار کراون و ئەنجامەکانیان بە ڕێژەی 100% هاوتای ئەنجامی هەژمارکردن و جیاکردنەوەی دەستی بوون.

بە گوتەی جومانە غەلای، ئەمڕۆ کۆمیسیۆن دەستی کردووە بە هەژمارکردنی کورسییەکانی هەموو لایەنە سیاسییەکان، لەنێویاندا کورسییەکانی کۆتای ژنان و پێکهاتەکان.

غەلای پێشبینی ئەوەشی کردبوو، کە سبەی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ڕابگەیەنرێت.