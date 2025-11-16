چوار یانە لەسەر گواستنەوەی "جەلادەكەی بارسێلۆنا" لە ململانێدان

پێش کاتژمێرێک

یانەی ئەهلی سعوودیە لەسەر گواستنەوەی یاریزانێكی ئەورووپا كە بە "جەلادەكەی بارسێلۆنا" ناسراوە كێبڕكێی 3 یانەی دیكەی پرێمەرلیگ و لالیگا دەكات.

رۆژنامەی بیڵدی ئەڵمانیا لە راپۆرتێكدا ئاشكرای كردووە سێرهۆ گیراسی هێرشبەری یانەی بورووسیا دۆرتمۆند كە لە دوایین رووبەڕووبوونەوەیان لە چامپیۆنزلیگ هاتریكی لە دژی بارسێلۆنا كرد، ئێستا ئەو یاریزانە بووەتە ئامانجی یانەی ئەهلی سعوودیە، بەڵام 3 یانەی دیكەی ئەورووپاش لەسەر گواستنەوەی ئەو هێرشبەری دۆرتمۆند لە ململانێدان.

سەرچاوەكە ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە یانەی ئەهلی خەریكە دەستبەرداری ئیڤان تۆنی دەبێت و نزیكە لە گەڕانەوەی بۆ پرێمەرلیگ، لەم پێناوەدا یانە سعوودییەكە دەیەوێت سێرهۆ گیراسی هێرشبەری بە رەسەن غینیا بكاتە شوێنگرەوەی هێرشبەرە ئینگلیزییەكە ئیڤان تۆنی.

لە لایەكی دیكەیشەوە، تۆڕی هەواڵی سكای سپۆرتس ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە ئیڤان تۆنی تەمەن 29 ساڵ نزیكە لە گواستنەوەی زستانە خولی سعوودیە جێبهێڵێت و بگەڕێتەوە یانەیەكی ئینگلیزی، هاوكات یانەكانی ئێڤەرتۆن و تۆتێنهام بۆ گواستنەوەی لەسەرهێڵن.

ئیڤان تۆنی لە هاوینی 2024 لە یانەی برێنتفۆردی ئینگلیزییەوە بە بەهای 42 ملیۆن یۆرۆ روویكردە یانەی ئەهلی سعوودیە، لەم وەرزەدا لە 15 یاری، 11 گۆڵ و 2 ئەسیستی كردووە، بەگشتی تۆنی لە كۆی 59 یاری، 41 گۆڵ و 8 ئەسیستی بۆ یانەی ئەهلی سعوودیە كردووە.

لە بەرامبەردا سێرهۆ گیراسی لە هاوینی 2024 لە یانەی شتوتگارت پەیوەندی بە دۆرتمۆند كرد، لەگەڵ ئەو یانەیە لە كۆی 65 یاری، 45 گۆڵ و 13 ئەسیستی كردووە.

بەگوێرەی رۆژنامەی بیڵدی ئەڵمانیا، یانەی بوروسیا دۆرتمۆند رازیبووە بۆ دەستبەرداربوون لە سێرهۆ گیراسی لەگەڵ یانەی ئەهلی سعوودیە گفتوگۆ بكات، مەرجی دەستبەرداربوونی ئەو یاریزانەش 50 ملیۆن یۆرۆیە، بەڵام یانەكانی بارسێلۆنا، ئاتڵێتیكۆ مەدرید و تۆتێنهام بیر لە گواستنەوەی ئەو هێرشبەرەی دۆرتمۆند دەكەنەوە.

گیراسی نازناوی "سزادەر و جەلادی بارسێلۆنا"ـی پێدراوە، بەوپێیەی لە چامپیۆنزلیگ لە یاریی چوون هاتریكی كرد، لە یاریی گەڕانەوەش دوو گۆڵی دیكەی لە بارسێلۆنا كردووە، بەمەش بووەتە یەكەمین یاریزان لە مێژووی چامپیۆنزلیگ بتوانێت لە یەك وەرز پێنج گۆڵ لە بارسێلۆنا بكات.