ڕێژەی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی شار و شارۆچکەکانی کوردستان
ئەمڕۆ دووشەممە، 17ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی سەر بە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن، لە خشتەیەکدا کۆی گشتیی بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی لە ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان بڵاوکردەوە.
بە گوێرەی ئەو خشتەیەی لە لایەن بەڕێوەبەرایەتییەکە بڵاوکراوەتەوە، زۆرترین ڕێژەی بارانبارین لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان، لە شارۆچکەی مێرگەسۆر (72 ملم) بووە، لە خانەقینیش هیچ بڕێکی باران تۆمار نەکراوە.
بڕی بارانبارین بە گوێرەی پارێزگا و شار و شارۆکچەکان: (لە زۆرترینەوە بۆ کەمترین)
---------------------------------------
1. پارێزگای هەولێر:
- مێرگەسۆر: 72 ملم
- نازلین: 64.5 ملم
- چۆمان: 38 ملم
- حاجی ئۆمەران: 30 ملم
- بارزان: 28.6 ملم
- خەلیفان: 26.6 ملم
- سیدەکان: 20 ملم
- سۆران: 19.7 ملم
- هیران: 19 ملم
- ڕواندز: 18.3 ملم
- خەبات: 10.4 ملم
- شێلادزێ: 9.3 ملم
- ناوەندی هەولێر: 5.8 ملم
- پیرمام: 1.6 ملم
- شەمامک: 0.6 ملم
- کۆیە: زانیاری تۆمار نەکراوە
- دیبەگە: زانیاری تۆمار نەکراوە
2. پارێزگای سلێمانی:
- یاخسەمەر: 61.5 ملم
- بەرزنجە: 50.6 ملم
- پێنجوێن: 39 ملم
- قەرگە: 38.7 ملم
- بازیان: 37.5 ملم
- قەڵادزێ: 33 ملم
- چوارتا: 30.5 ملم
- ماوەت: 29.7 ملم
- سەرکەپکان: ملم 27
- هەڵشۆ: 22.8 ملم
- سلێمانی: 21.3 ملم
- چوارقوڕنە: 18 ملم
- سەیدسادق: 17.8 ملم
- دەربەندیخان: 17.2 ملم
- سیتەک: 17 ملم
- قەرەداغ: 14.8 ملم
- ڕانیە: 14.1 ملم
- تەکییە: 11.8 ملم
- دوکان: 11.2 ملم
- ناڵپارێز: 11 ملم
- سەنگاو: 24 ملم
- چەمچەماڵ: 6.5 ملم
3. پارێزگای دهۆک:
- دینارتە: 61.2 ملم
- بەجیل: 52.5 ملم
- دێرەلوک: 40 ملم
- کانی ماسێ: 38 ملم
- ئامێدی: 34 ملم
- ئاکرێ: 26.6 ملم
- گردەسێن: 25.5 ملم
- بەردەڕەش: 22.5 ملم
- چەمانکێ: 21 ملم
- بامەڕنی: 18 ملم
- قەسرۆک: 18 ملم
- سەرسەنگ: 17 ملم
- مانگێش: 13 ملم
- باتوفە: 11 ملم
- زاویتە: 9 ملم
- شێخان: 8.5 ملم
- دهۆک: 8.1 ملم
- زاخۆ: 7.2 ملم
- باعەدرێ: 8 ملم
4. پارێزگای هەڵەبجە:
- بیارە: 29 ملم
- خورماڵ: 24.5 ملم
- سیروان: 21.5 ملم
- هەڵەبجە: 20 ملم
- تەوێڵە: 19.2 ملم
5. پارێزگای کەرکووک:
- تەکێی جەباری: 8.3 ملم
- کەلار: 3.3 ملم
- شوان: 2.5 ملم
- خورماتوو: 1.6 ملم
- ناوەندی کەرکوک: 1.2 ملم
- مەیدان: 1 ملم
- کفری: 0.4 ملم
- خانەقین: 0 ملم