بارانبارین ئاستی ئاوی لە عێراق بەرز کردووەتەوە

پێش 50 خولەک

دوای شەپۆلێکی بارانبارینی بەخوڕ، ئاستی ئاو لە عێراق بەشێوەیەکی بەرچاو بەرزبووەوە.

دەستەی کەشناسی عێراق ڕایگەیاند، لە ماوەی دوو ڕۆژدا 359 ملیمەتر باران باریوە، ئەمەش بووەتە هۆی زیادبوونی ئاستی ئاو.

لە لایەکی دیکەوە خالید شیمال، گوتەبێژی وەزارەتی سەرچاوە ئاوییەکانی عێراق، گوتی: "لەیەکەم ڕۆژی بارانباریندا، بڕی 250 مەتر سێجا ئاومان دەستکەوتووە".

ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد، ڕێژەی بارانبارین لە هەندێک لە پارێزگاکان لە ئاستێکی باشدابووە، بەتایبەتی لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باکووری عێراق.

وەزارەتی سەرچاوە ئاوییەکان بە هاوبەشی لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ، کار لەسەر جێبەجێکردنی پلانێکی کشتوکاڵی دەکەن. ئەم پلانە پشت بە ئاستی ئاوی بەنداوەکان، سەرچاوە سەرەکییەکانی وەک باران و کانییەکان، هەروەها گۆڕانکارییەکانی بازاڕی جیهانی بۆ جۆرەکانی بەروبووم دەبەستێت.

لە بەرەبەیانیی ڕۆژی شەممەوە، 15ـی تشرینی دووەمی 2025، شەپۆلێکی بارانبارین شار و شارۆچکەکانی عێراق و هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە و پێشبینی دەکرێت، دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە، 17ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆتایی بە شەپۆلە بێت.