هاتوچۆی هەولێر شۆفێران ئاگادار دەکاتەوە لە دانانی ژمارەیەک کامێرای تیژڕۆی

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر، شۆفێران ئاگادار دەکاتەوە، لە ژمارەیەک شەقامی هەولێر کامێرای تیژڕۆیی بەشێوەی تاقیکردنەوە دەکەوێتە کار، دوای رێککەوتی دیاریکراو سەرپێچییەکان تۆمار دەکات.

یەکشەممە، 16ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر، ڕایگەیاند: لە ڕێککەوتی 17ـی تشرینی دووەمی 2025، دوای کاتژمێر 12ـی شەو کامێراکانی تۆمار کردنی سەرپێچی تیژڕۆیی و سوڕانەوەی نایاسایی له و شەقامانەی ئاماژەی پێکراوە دەکەوێتە کار بەشێوەی تاقی کردنەوە (تێست) تاوەکوو ڕێکەوتی 27ـی تشرینی دووەمی 2025 2025 کاتژمێر 12ـی شەو.

هاتوچۆی هەولێر ئاماژەی بەوە داوە، لەدوای کاتی ئاماژەپێکراو سەرپێچیەکانی تیژڕۆیی و سوڕانەوەی نایاسایی لە سوڕانەوەکان تۆمار دەکرێن لە سیستمی سزادانی هاتووچۆ، هەروەها لە زۆربەی ئەو شەقامانەی کامێرای لێ جێگیر دەکرێت پێشووتر کامێرای تۆمارکردنی تیژڕۆیی گەڕۆک هەبووە، بەڵام ئێستا کراوە بەکامێرای جێگیر.

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر جەخت لەوە دەکاتەوە دانانی کامێراکانی تیژڕۆیی بۆ کەمکردنەوەی سەرپێچییەکان و ڕووداوەکانی هاتوچۆیە.

ناوی ئەو شوێنانەی کامێرای لێ دەکەوێتە کار:

1-ترافیکی چوار ڕیانی محمدی ماجدی، چوار دانە کامێرا

2-ترافیکی چوار ڕیانی سافی هیرانی، چوار دانە کامێرا

3- ترافیکی چوار ڕیانی فرەنسۆ هەریری، چوار دانە کامێرا

4- ترافیکی چوار ڕیانی دارەتوو، چوار دانە کامێرا

5- ترافیکی سێ ریانی قەرەچوغ، سێ دانە کامێرا

6- ترافیکی سێ ڕیانی مەلای گەورە(کۆیە)، سێ دانە کامێرا

7-100م، سورانەوەی یوتێرنی ئوتێل نۆبل، یەک دانە کامێرا

8-100م، سوڕانەوەی یوتێرنی پاڤیلۆن، یەک دانە کامێرا

9-60م، سورانەوەی یوتێرنی مزگەوتی حاجی موراد، یەک دانە کامێرا

10-40م، ئارتی بانک، یەک دانە کامێرا

11-ڕێگەی گەزنە کۆگاکان، چوون و هاتن، دوو دانە کامێرا

12-جووتسایدی بنەسڵاوە، چوون و هاتن، دوو دانە کامێرا

13-جووتسایدی دارەتوو پێ پارکی ڕۆشنبیری، چوون و هاتن، دوو دانە کامێرا

14-سۆفی مۆڵ، چوون و هاتن، دوو دانە کامێرا

15-پیرمام پێش ئاسایش، چوون و هاتن، دوو دانە کامێرا

16-پیرمام مەکتەب ڕێکخستن، چوون وهاتن، دوو دانە کامێرا

17-ڕێگەی بەحرکە کورانی نوێ، چوون و هاتن، دوو دانە کامێرا

18-بەحرکە پێش نەخۆشخانەی هەناو، چوون و هاتن، دوو دانە کامێرا.