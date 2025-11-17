کۆمیسیۆن: پارتی لە هەولێر زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە

کۆمیسیۆن: پارتی لە پارێزگای دهۆک زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە
کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی فەرمی دەنگدانی گشتیی و تایبەتی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی عێراقی ڕاگەیاند.

کۆمیسیۆن: پارتی لە پارێزگای هەولێر369724 دەنگی بەدەستهێناوە.

کاندیدە دەرچووەکان پارتی لەو پارێزگایە:

1-ڕێبوار هادی عەبدولڕەحمان

2-سەفین یاسین محەممەد ئەمین

3-بایز ئیسماعیل ئەسعەد

4-عەلی خالس جەواد

5-دانەر عەبدوڵغفار عەزیز

6-سیپان عەزیز حەدۆ

7-چیمەن حەسەن عەزیز 

8-ئاڤێستا مام یەحیا عوسمان

9-چیمەن بابەکر محەممەد.

نوێ دەکرێتەوە..

 
 
 
 
