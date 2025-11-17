کۆمیسیۆن: پارتی لە هەولێر زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە
کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی فەرمی دەنگدانی گشتیی و تایبەتی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی عێراقی ڕاگەیاند.
کۆمیسیۆن: پارتی لە پارێزگای هەولێر369724 دەنگی بەدەستهێناوە.
کاندیدە دەرچووەکان پارتی لەو پارێزگایە:
1-ڕێبوار هادی عەبدولڕەحمان
2-سەفین یاسین محەممەد ئەمین
3-بایز ئیسماعیل ئەسعەد
4-عەلی خالس جەواد
5-دانەر عەبدوڵغفار عەزیز
6-سیپان عەزیز حەدۆ
7-چیمەن حەسەن عەزیز
8-ئاڤێستا مام یەحیا عوسمان
9-چیمەن بابەکر محەممەد.
