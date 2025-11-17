کۆمیسیۆن ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردن ڕادەگەیەنێت

پێش کاتژمێرێک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، بۆ دەنگدانی تایبەتی 9ـی تشرینی دووەم و دەنگدانی گشتی 11ـی تشرینی دووەم ڕادەگەیەنێت.

دادوەر عومەر ئەحمەد، سەرۆکی کۆمیسیۆن ڕایگەیاند: پرۆسەی دەنگدان و هەڵبژاردن بەپێی ستانداردە نێودەوڵەتییەکان بەڕێوەچوو، هاوپەیمانییەکان و لایەنە سیاییەکان دەتوانن دەست بە تانە لێدان بکەن دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان.

گوتی: پیرۆزبایی لە کاندیدە دەرچووەکان و براوەکان دەکەین و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەکەین، هیوادرین خۆشگوزەرانی بۆ عێراق بێننە دی.

بەپێی کۆمیسیۆن، پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک یەک کورسی بەدەستهێناوە.

هاوکات ڕایگەیاند: پارتی لە پارێزگای نەینەوا 189 هەزار و 535 دەنگی بەدەستهێناوە و پێنج کورسی مسۆگەر کردووە.

ڕایگەیاند: بۆ ئەو کاندیدانەی براوەبوون لە پارێزگای نەینەوا، لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان یەکەمە و نور خالید شاکر، کۆی گشتی دەنگەکانی 24 هەزار و 117 دەنگە، هەر لە لیستی 275، سەلال عەلی خەلەف، 10 هەزار و 426 دەنگی هێناوە، هەر لە پارتی دیموکراتی کوردستان، شێروان محەممەد خدر ڕۆژبەیانی، 9 هەزار و 434 دەنگی بەدەستهێناوە، لە لیستی 275، شێروان جەمال خدر دووبەردانی، 9 هەزار و 237 دەنگی هێناوە، هەر لەو لیستە، ئیخلاس سەباح خدر دلێمی، 6 هەزار 922 دەنگی هێناوە.

لە پارێزگای هەولێر، ژمارەی کورسییەکان، 16 کورسییە، کورسی گشتی 15 و یەک کورسی کۆتا و چوار کورسی ئافرەتان، لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پلەی یەکەمدا دێت 369 هەزار و 724 دەنگی بەدەستهێناوە، 9 کورسی بەدەستهێناوە، ژمارە 222ـی یەکێتی نیشتمانی کوردستان 97 هەزار و 411 دەنگی بەدەستهێناوە بە 3 کورسی، هەروەها لیستی 225 ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی 63 هەزار و 298 دەنگی هێناوە، 2 کورسی بەدەستهێناوە، لیستی 288، نەوەی نوێ، 38 هەزار 921 دەنگی هێناوە بە یەک کورسی، ژمارەی لایەنی سیاسی کۆتای مەسیحییە کە ژمارە 336، ناوی کاندیدی سەرکەوتوو کلدو ڕەمزی هورمز شابۆ، 18 هەزار و 517 دەنگی هێناوە بە یەک کورسی.

لە لیستی 275ـی پارتی، کاندیدی براوە، ڕێبوار هادی 31 هەزار و 608 دەنگی هێناوە، سەفین یاسین 21 هەزار و 892 دەنگی هێناوە، بایز ئیسماعیل زراری 20 هەزار و 430 دەنگی هێناوە.

هەر لە لیستی 275ـی پارتی، عەلی خاڵس جەواد بەرزنجی، 16 هەزار و 164 دەنگی هێناوە، دانەر عەبدولغەفار، 15 هەزار و 893 دەنگی هێناوە، هەروەها سیپان عەزیز شێروانی، 15 هەزار و 825 دەنگی هێناوە، چیمەن حوسێن عەزیز ڕەسوڵ، 15 هەزار و 264 دەنگی هێناوە، ئاڤێستا مام یەحیا 10 هەزار و 497 دەنگی هێناوە، چیمەن بابەکر 9 هەزار و 250 دەنگی هێناوە.

