کۆمیسیۆن: پارتی لە سێ پارێزگا یەکەمە

پێش کاتژمێرێک

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی ڕاگەیاند، پارتی دیموکراتی کوردستان ملیۆنێک و سەد و یەک هەزار و 357 دەنگی بە دەست هێناوە، لە سێ پارێزگا بووەتە هێزی یەکەم.

دووشەممە، 17ی تشرینی دووەمی 2025 کۆمسیۆنی بالای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی ڕاگەیاند و بە پێی ئەنجامەکان، پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەر سێ بازنەی هەڵبژاردنی هەولێر، دهۆک و نەینەوا زۆرترین دەنگی دەنگدەرانی بەدەست هێناوە و لە پلەی یەکەمدایە.

بەگوێرەی ئەنجامەکانی کۆمسیۆن، تەنیا لەو سێ بازنەیە پارتی دیموکراتی کوردستان توانیویەتی 973 هەزار و 149 دەنگ بەدەست بهێنێت و بەمەش لەو سێ بازنەیە بووەتە خاوەنی 23 کورسی پەرلەمانی.

لە ئەنجامەکاندا دەردەکەوێت پارتی لە هەریەکە لە بازنەکانی هەولێر و دهۆک 9 کورسی بردووەتەوە و بەمەش لە کۆی 28 کورسی لەو دوو بازنەیە پارتی بە تەنیا 18 کورسی بردووەتەوە، هەروەها لە بازنەی نەینەوا 5 کورسی، لە سلێمانی 2 کورسی و لە کەرکووک 1 کورسی بەدەست هێناوە. ژمارەی دەنگەکانیشی بەمجۆرەن:

هەولێر 369 هەزار و 724 دەنگ

دهۆک 413 هەزار و 890 دەنگ

نەینەوا 189 هەزار و 535 دەنگ

سلێمانی 68 هەزار و 834 دەنگ

کەرکوک 59 هەار و 374 دەنگ

یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت و سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەم، دەنگدانی گشتیی و تایبەت بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەچوو.