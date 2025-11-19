داهاتی نانەوتی هەرێم بۆ مانگی ئەیلوول خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی عێراق

پێش دوو ڕۆژ

وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داهاتی نانەوتی مانگی ئەیلوول خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی فیدراڵ.

وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ چوار شەممە 19ی تشرینی دووەمی 2025، ڕایگەیاند، بڕی 120 ملیار دیناری کاشی وەک داهاتی نانەوتی هەرێم بۆ مانگی ئەیلوول خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق.

دوێنێ سێشەممە، وەزارەتی دارایی ڕایگەیاندبوو، ڕاپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوەی خەرجی و داهاتەکانی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی ئەیلوول ڕەوانەی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ کراوە و بەدوایدا 120 ملیار دینار، وەک پشکی گەنجینەی فیدراڵی لە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی ئەیلوول، بە شێوەی کاش دەخرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

هەروەها تەیف سامی، وەزیری دارایی عێراق، لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی "مێپس" لە دهۆک، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، هەفتەی داهاتوو مووچەی مانگی ئەیلوولی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕەوانە دەکەن.







