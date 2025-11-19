عوسمان بایدەمیر: پێویستە هەولێر ببێتە جنێڤی نوێی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست
عوسمان بایدەمیر، ئەندامی پێشووی پەرلەمانی تورکیا لە شەشەمین کۆڕبەندی مێپس 2025، لە دهۆک گوتارێکی پێشکەش کرد و گوتی: هەزارجار سپاس بۆ خودا، ئەمڕۆ شاهێدی ئەم وێنەیەم کە حەسرەتی هەموو میللەتی کورد و کودستانە.
عوسمان بایدەمیر، جەختی لەسەر گرنگیی یەکڕیزیی نێوماڵی کورد کردەوە وەک کلیلی چارەسەرکردنی کێشەکان، داوای کرد هەولێر ببێتە ناوەندێکی نوێی دیپلۆماسی بۆ ناوچەکە. گوتیشی: "هەزار جار شوکر بۆ خوای میهرەبان کە ئەمڕۆ بوومە شایەدی ئەم دیمەنەی کە حەسرەتی هەموو میللەتی کورد و کوردستانە."
ڕاشیگەیاند، دەرد و ئازاری کوردان لە ئەنجامی پەیماننامەی سایکس-پیکۆ بووە، بەڵام بەهۆی "بەرخودانی کۆبانێ و گیانفیدایی شەهیدانی کورد و کوردستان، ئەو کفنە دڕا."
بایدەمیر جەختی کردەوە کە چارەسەری سەرەکی بۆ کێشەکانی کورد "تەبایی ناوخۆییە" و ڕوونیکردەوە کە ئەم یەکڕیزییە هەڕەشە نییە بۆ هیچ کام لە وڵاتانی دراوسێ. لەمبارەیەوە گوتی: "تەبایی ناوخۆیی نەک لە دژی ئەنقەرە، بەغدا، شام و تارانە، بەڵکو کاتێک ئاشتی و ئارامی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دێتەدی، برا تورک و عەرەب و فارسەکانیشمان لەگەڵ ئێمە دەگەنە دیموکراسی و ئارامی."
بایدەمیر باسی لەوەشکرد، پێشنیازیکرد هەولێر ببێتە پایتەختێکی دیپلۆماسی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوچەکە، دەشڵێت، "ئایا جنێڤ دوورە یان هەولێر؟ براکانم، هەولێر لە جنێڤ نزیکترە."
ئەو هیوای خواست کە هەولێر بتوانێت ڕۆڵی "پردێک لە نێوان قامیشلۆ و ئەنقەرەدا" ببینێت و ببێتە "جنێڤی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست" بۆ گفتوگۆ و دانوستاندن.
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا عوسمان بایدەمیر سوپاسی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد بۆ ڕێکخستنی کۆڕبەندەکە و میواندارییەکەیان
لە کۆتاییدا، بایدەمیر جارێکی تر بانگەوازی بۆ بەهێزکردنی یەکڕیزیی نێوان لایەنە کوردییەکان کرد و گوتی: "با ئەو ڕۆحی بەرخودانەی کۆبانێ بکەینە خاڵی دەستپێکی دیپلۆماسی و دانووستاندن."