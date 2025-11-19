سەرۆک بارزانی و مەزڵووم عەبدی کۆبوونەوە

پێش ڕۆژێک

ڕۆژی چوارشەممە 19ـی تشرینی دووەمی 2025، لە شاری دهۆک، سەرۆک مەسعود بارزانی، پێشوازیی لە مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات کرد .

بارەگای لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، له کۆبوونەوەکەدا کە محەممەد ئیسماعیل، سەرۆکی ئەنەکەسە و عوسمان بایدەمیر سیاسەتمەداری کوردی باکوور، چەند کەسایەتی و بەرپرسی دیکەی ڕۆژئاوا بەشدار بوون، سەرۆک بارزانی وێڕای بەخێرهێنانی شاندی میوان خۆشحاڵیی خۆی دەربڕی کە هەر دوو لایەن بەیەکەوە بەشدار بوون لە کۆڕبەندی مێپس 2025 لە شاری دهۆک.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، هەر دوو لایەن سوپاسی رۆڵی سەرۆک بارزانیان کرد لە بەرگری لە دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان، دواتر بیروڕا لەسەر بارودۆخی سووریا و ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرا.

سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەوە دا، پێویستە پرسی کورد بە شێوازێکی دیموکراسییانە و ئاشتییانە لە چوارچێوەی سووریای تازەدا چارە ببێت و هەڵەکانی دووبارە نەبنەوە.

هاوکات سەرۆک بارزانی جەختی لە پشوودرێژی، تەبایی و یەکریزی هێز و لایەنە سیاسییەکانی کورد کردەوە و ئاماژەی بەوە دا، کە نابێت مافەکانی گەلی کورد پێشێل بکرێن.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات سوپاسی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد بۆ بانگهێشتنامەکەی بۆ کۆڕبەندی مێپس 2025، هەروەها باسی لە ڕۆڵی سەرۆک بارزانی کرد لە بەرانبەر هەوڵەکانی لەپێناو نزیکبوونەوە و بەدیهێنانی یەکڕیزی لە نێوان لایەنەکانی ڕۆژئاوای کوردستان.

فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات، پاڵپشتییەکانی هەرێمی کوردستانی بەرز نرخاند کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا دەرگەیان کراوە بوو بۆ حەواندنەوەی خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان، هەروەها پاڵپشتییەکانی هەرێمی کوردستانی لە تێکشکاندنی تیرۆر بەرز نرخاند.

مەترسییەکانی سەرهەڵدانەوەی داعش و پشتیوانیی پرۆسەی چارەسەریی ئاشتی لە تورکیا، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوون.