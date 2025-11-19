هۆشیار زێباری: پارتی پارێزەری سەرجەم پێکهاتە و ئایینزاکانە

پێش ڕۆژێک

ئەندامی دەستەی کارگێری مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئاشکرای دەکات، هەموو ئەو کاندیدە کۆتاییانەی پارتی پشتگیری دەکردن سەرکەوتن بۆ پەرلەمانی عێراق.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 19ـی تشرینی دووەمی 2025، هۆشیار زێباری ئەندامی دەستەی کارگێری مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24 كه‌ ئه‌مشه‌و كاتژمێر 10 به‌ كاتی هه‌ولێر په‌خش ده‌كرێت ، رایگەیاند، پارتی سەلماندی پارێزەری هەموو پێکهاتە و ئایینزا جیاوازەکانە، هەموو ئەو کاندیدە کۆتایانەی پارتی پشتیوانیکردن هەموو سەرکەوتن.

هۆشیار زێباری ئاماژەی بەوەدا، تاوەکوو ئێستا کورسییەکانی پارتی سەلامەتن، بەڵام لە نزیکەوە چاودێریی دەکەن و هەموو جۆرە دەستوەردانێک رەتدەکەنەوە، چونکە ماوەیەک پێشتر بە ناحەقی کورسییەکانی پارتی بۆ لایەنەکانی دیکە براون.