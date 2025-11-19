عادل باخەوان: دەبێت بیر لە دروستکردنی نەتەوەی عێراقی بکرێتەوە

پێش ڕۆژێک

عادل باخەوان، بەڕێوەبەری ناوەندی فەرەنسی بۆ توێژینەوە دەربارەی عێراق، لە میانی بەشداریی لە پەنێلێکی دیداری مێپس 25، ڕایگەیاند، زۆرینەی گەنجانی شیعەی عێراقی، هەرێمی کوردستان وەک خەنجەرێکی ژەهراوی لە پشتی عێراقدا دەبینن.

بەڕێوەبەری ناوەندی فەرەنسی بۆ توێژینەوە دەربارەی عێراق، گوتی: ساڵی 2019 گەنجانی شیعە هاتنە بەغدا و دژی گەندەڵی و نەبوونی هەلی کار، ڕاپەڕین، لەو ماوەیەشدا 600 کەسیان لێ کوژرا. بکوژەکانیش هەر شیعە بوون!

عادل باخەوان، نووسەر و ئەکادیمی، گوتیشی: بە گوێرەی توێژینەوەیەکی زانستی-ئەکادیمی، کە لەگەڵ تیمێکدا لەگەڵ گەنجانی ناوچەکانی نێوان بەغدا و بەسرە، کردوومە، دەرکەوتووە %89ی ئەو گەنجانە، خۆزگە بەوە دەخوازن کە خوا وەک سعوودی و ئەماراتی و قەتەری دروستی کردبان، نەک عێراقی.

بەڕێوەبەری ناوەندی فەرەنسی بۆ توێژینەوە دەربارەی عێراق، جەختی کردەوە لەوەی %95 ی ئەو گەنجانە لایانوایە لە هیچ هەلومەرجێکدا نوخبە عێراقییەکان توانای چاککردنی هەلومەرجی ژیانیانی نییە.

عادل باخەوان، هەروا گوتی: %77 ئەو گەنجانە زمانی کوردی بە زمانێکی عێراقی نازانن و لایانوایە بۆ سەلماندنی عێراقییەتی، دەبێ هەموو کەسێک زمانی عەرەبی بزانێت.

ئەو، لە درێژەی قسەکانیدا گوتی: لە سعوودیە و ئەمارات و قەتەر، تاقیکردنەوەیەکی سەرکەوتوو جێبەجێ کراوە؛ چونکە ئەوان وازیان لە خۆسەرقاڵکردن بە باسوخواسی نەتەوەیی عەرەب ‌هێناوە و ئێستا نەتەوەی سعوودی و ئەماراتی قەتەریان دروست کردووە. عێراق دەبێت چاو لەوان بکات و هەوڵ بدات نەتەوەی عێراقی دروست بکات.

بەڕێوەبەری ناوەندی فەرەنسی بۆ توێژینەوە دەربارەی عێراق، لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: ئەو گەنجانە، ئایەتوڵلا سیستانی بە بەشێک لە شوناسی عێراقی دەزانن، بەڵام ئامادە نین جەنەراڵ مستەفا بارزانی بە بەشێک لە شوناسی عێراقی بناسن!

ئەم جۆرە بیرکردنەوە بۆ داهاتووی عێراق مەترسیدارە، چونکە لە جیاتی ئەوەی عێراقییەکان لە یەکتر نزیک بکاتەوە، لێکیان دادەبڕێت.