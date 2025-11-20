کۆشکی سپی پەیامێک ئاراستەی بەغدا دەکات

پێش ڕۆژێک

سەرچاوەیەکی دیپلۆماتی عێراق ئاشکرایکردووە، بڕیارە شاندێکی ئەمەریکی سەردانی بەغدا بکات و پەیامی کۆشکی سپی بە بەرپرسانی عێراقی دەگەیەنن.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 20ی تشرینی دووەمی 2025، سەرچاوەیەکی دیپلۆماتی عێراق، بە پێگەی هەواڵی شەفەقی ڕایگەیاندووە، شاندەکە لە کەسانی سیاسی حکوومەتی ئەمەریکا پێكهاتوون، بەم نزیکانە سەردانی عێراق دەکەن، پەیامی واشنتن بە هەموو ئەو لایەنانە دەگەیەنن کە لە پرۆسەی سایسی عێراقدا بەشدارن.

سەرچاوەکە ناوی ئاشکرا نەکراوە، بەڵام ئاماژەیداوە، ئەم سەردانەی شاندەکەی ئەمەریکا، بۆ ئەوەیە واشنتن بزانێت لە عێراق چی دەگوزەرێت.

دوای دەستبەکاربوونی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا، پەیوەندییەکانی نێوان ئەمەریکا و عێراق لەڕووی دیپلۆماتییەوە ئاڵۆز بووە، پەیوەندییەکان و کۆبوونەوەکان لە گەڵ ستیڤن فاگین، باڵیۆزی ئەمەریکا لە بەغدا سنووردار بوون، تاوکو ئێستا تەنیا یەک جار، مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا، پەیوەندی تەلەفۆنی لە گەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق ئەنجامداوە.

مانگی ئابی ساڵی ڕابردوو شاندێکی باڵای ئەمەریکا سەردانی بەغدای کرد، بۆ تاوتوێکردنی کۆمەڵێک پرس لەگەڵ بەرپرسانی عێراق، شاندەکە باسیان لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا لە بنکە سەرەکییەکانی عێراق کرد، هاوکات باس لە بابەتی ئابووری و وزەش کراوە.

ڕۆژی 19ی تشرینی یەکەمی 2025، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا، مارک ساڤایا، وەک نێردەی تایبەت لە عێراق دەستنیشانکرد.

ترامپ لە پلاتفۆرمی (تروس)، نووسیویەتی "تێگەیشتنی قووڵی مارک ساڤایا لە پەیوەندیی نێوان عێراق و ئەمەریکا و پەیوەندییە بەرفراوانەکانی لە ناوچەکەدا، یارمەتیدەر دەبێت لە پێشخستنی بەرژەوەندییەکانی ئەمەریکا."

ساڤایا، بازرگانێکی ئەمەریکی بە ڕەچەڵەک عێراقییە لە نەتەوەی کلدانە، لە ساڵانی ڕابردوودا لە ڕێگەی پشتیوانیکردنی بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنی ترەمپ و چالاکییەکانی لە چوارچێوەی پێکهاتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ئەمەریکا، ناوبانگی دەرکرد و دواجار لە لایەن ترەمپەوە بە نێردەی تایبەتیی خۆی بۆ کاروباری عێراق دەستنیشانکرا.