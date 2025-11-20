بە فەرمی تیروپشكی پاشكۆی مۆندیالی 2026 راكێشرا

عێراق لە رووبەڕووبوونەوەی جامایكا رزگاری بوو

پێش ڕۆژێک

بە فەرمی تیروپشكی قۆناغی پاشكۆی مۆندیالی 2026 راكێشرا، عێراق لە رووبەڕبوونەوەی جامایكا رزگاری بوو، بەڵام بۆ گەیشتن بە مۆندیال دەبێت بەربەستی بۆلیڤیای ببڕێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 20 نۆڤێمبەری 2025، فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان ناسراوە بە فیفا تیروپشكی قۆناغی پاشكۆی مۆندیالی 2026ـی راكێشا، كە تێیدا جامایكا و كالیدۆنیا رووبەڕووی یەكتر دەبنەوە و براوەیان رووبەڕووی هەڵبژاردەی كۆنگۆ دەبێتەوە و بلیتێكی گەیشتن بە مۆندیالی داهاتوو یەكلایی دەبێتەوە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، بۆلیڤیا و سۆرینا بەیەك دەگەن، براوەی ئەم یارییە رووبەڕووی هەڵبژاردەی عێراق دەبێتەوە و بلیتی دووەمی مۆندیالی 2026 یەكلایی دەبێتەوە.

بڕیارە یارییەكان لە رۆژی 23/3/2026 تاوەكو رۆژی 31ـی هەمان مانگ بەڕێوە بچن، سەرجەم یارییەكانیش لە وڵاتی مەكسیك لە یاریگەكانی (گوادالاخارا، ئاكرۆن و بی بی ڤی ئەی لە كۆنتێری) دەكرێن.