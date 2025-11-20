تیروپشكی پاشكۆی ئەورووپا بۆ مۆندیالی 2026 راكێشرا

ئیتاڵیا رووبەڕووی ئیرلەندای باكوور دەبێتەوە

پێش ڕۆژێک

بە فەرمی تیروپشكی یارییەكانی پاشكۆی ئەورووپا بۆ گەیشتن بە مۆندیالی 2026 راكێشرا، ئیتاڵیا پێویستی بە دوو بردنەوەیە بۆ ئەوەی بلیتی مۆندیالی داهاتوو ببڕیت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 20 نۆڤێمبەری 2025، فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان ناسراوە بە فیفا تیروپشكی قۆناغی پاشكۆی ئەورووپای بۆ گەیشتن مۆندیالی 2026ـی راكێشا، كە تێیدا ئێرلەندای باكوور و ئیتاڵیا رووبەڕووی یەكتر دەبنەوە، براوەی ئەم یارییە رووبەڕووی براوەی یاریی بۆسنە و وێلز دەبێتەوە و بلیتێكی مۆندیال یەكلایی دەبێتەوە.

لە لایەكی دیكەوە، سوید و ئۆكرانیا بەیەك دەگەن، براوەیان رووبەڕووی ئەلبانیا و پۆڵەندا دەبێتەوە، براوەی هەردوو یارییەكە شەڕی بەدەستهێنانی بلیتێكی مۆندیالی 2026 دەكەن.

یارییەكانی دیكەش بەم شێوەیە دەبن: (رۆمانیا ـ توركیا) و (كۆسۆڤۆ و سلۆڤاكیا) براوەی ئەم دوو یارییە لەسەر بلیتێكی مۆندیال بەیەك دەگەن.

(مەسەدۆنیای باكوور ـ دانیمارك) و (ئێرلەندا و چیك) براوەی ئەم دوو یارییەش لەسەر بەدەستهێنانی بلیتێكی مۆندیالی 2026 رووبەڕووی یەكتر دەبنەوە.

بڕیارە یارییەكان لە رۆژی 23/3/2026 تاوەكو رۆژی 31ـی هەمان مانگ بەڕێوە بچن، سەرجەم یارییەكانیش لە یاریگەی بێلایەن هەر لە كیشوەری ئەورووپا دەكرێن.