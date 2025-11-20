ڕێباز حەملان: مەسرور بارزانی توانی تەواوی بۆچون و ركابەرە جیاوازەكان لە یەک کۆبکاتەوە

پێش ڕۆژێک

ڕێباز حەملان دەڵێت: سەرۆکی حکوومەتی هەرێم، کاک مەسرور بارزانی لە دهۆکی قەشەنگ و ئارام دوای ململانێ و هەڵمەتی هەڵبژاردن، توانی تەواوی بۆچون و ركابەرە جیاوازەكان لە شەشەمین کۆربەندی ئاشتی و ئاسایشی رۆژهەڵاتی ناوەراست لە ‘(MEPS ) کۆبکاتەوە .

حەملان باسی یەکەم ڕۆژی کۆڕبەندەکەی کردووە و دەڵێت: مێپس بووە وێستگەی کۆبوونەوەی گەورەترین کوتلە براوەو سەرکردە سیاسییە کاریگەرەکانی عێراق کە یەکەمجارە بەم شێوەیە هەموان پێکەوە ئامادەبونیان هەبێت لە هەرێمی کوردستان، هەموو لایەنە جیاوازەکان بە شیعەو سوننە و گەورەترین دوو دەسەڵاتی حوکمرانی عێراق، سەرۆکی وەزیران و سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری ئامادەبوون، بەشێکی زۆری وەزیرو پلە باڵاکان و جێگرانی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، دهۆک و هەرێمی کوردستان بوونەوە دەستپێکی بونیادنانی حوکمرانی و سەردەمێکی نوێ بۆ ئایندەی عێراق و هەرێمی کوردستان لە دوای هەڵبژاردنی 2025/11/11.

نووسیوویەتی: لە MEPS عەرەب (شیعەو سوننە)، کوردو تورک و فارس، مەسیحی و ئێزدی و موسڵمان کلدو ئاشوری و تورکمان، هەمووان بە پێوە وەستان بۆ سروودی نیشتمانی ( ئەی رەقیب) .

دەڵێت: پێیان وترا ستەم و زوڵم بۆ هیچ ڕژێم و سیستەمێک سەری نەگرتووە، جێبەجێکردنی دەستور، هاوبەشی ، هاوسەنگی، سازان دەبنە بنەمای پێکەوە ژیان بە دادپەروەرانە

هەر لە پەراوێزی کۆربەندی MEPS دیدارە گرنگەکانی سەرۆک بارزانی و جەنابی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سەرکردە باڵاکانی عێراق و رۆژهەڵاتی ناوەراست بەرێوەچوو.

دواتر ڕێباز حەملان باسی بابەت و چالاکییەکانی دووەمی ڕۆژی کۆڕبەندەکەی کردووە و نووسیوویەتی: مێپس بووە ڕووگەی كۆكەرەوەی سەركردەی پارچەكانی دیكەی كوردستان ئەوەی خەڵكی خەونیان پێوە دەبینی كە ئەو كارەكتەرە سیاسیە كوردییانە كۆبكاتەوە لە مێپس کرا، بە سەردێرێکی لاوەکیش نووسیوویەتی: بارزانی و كۆبانی و بایدەمیر سێكوچكەی كوردایەتی لەیەك شوێندا كۆبووونەوە .

دەڵێت: پشتگیری دوپات کرایەوە کە هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێداگیرە کە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا کە دەست پێکراوە دەبێت لەسەر هەنگاوەکانی بەردەوام بێت بۆ سەقامگیری و خۆشگوزەرانی گەلانی تورکیاو بەتایبەت گەلی کورد لە باکوری کوردستان.

نووسیوویەتی: کاک مەسرور بارزانی لە مێپس هەسەدەو ئەنەکەسەی پێکەوە دانیشان و خۆشحاڵ بوو لە مێپس بیرورا و خاڵە هاوبەشەکانیان باس بکەن، حکوومەتی هەرێم پشتیوانە لەو هەنگاو و ڕێککەوتن و لێک تێگەیشتنانەی نێوان حکوومەتی دیمەشق و کوردانی رۆژاڤا کە کراوە، تا بگەنە ڕێککەوتن لە پێناو سەقامگیری و پێکەوە ژیانی گەلانی سوریا و دەستەبەرکردنی مافەکانی گەلی کورد لە رۆژاڤا بە شێوەیەکی ئاشتیانە .

دەشڵێت: هەردوو سەرکردە جەنەڕاڵ مەزڵوم عەبدی و عوسمان بایدەمیر لە وتارەکانیان ئەم راستیانەیان سەلماند و سوپاس گوزاربوون بۆ ئەم کۆربەندە گرنگەی کە هەموو لایەنە ناکۆک و هەموو جەمسەرەکانی کۆکردەوە لە رۆژهەڵاتی ناوەراست .