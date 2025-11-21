فڕۆکەوانێکی هیندی لە دوبەی گیانی لەدەستدا
حکوومەتی دوبەی ڕایگەیاند، لە کاتی نمایشی فڕۆکەوانی لە پێشنگەی نێودەوڵەتیی دوبەی، فڕکەوانێکی هیندی بە هۆی کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەکەی گیانی لە دەستدا.
ئەمڕۆ هەینی 21ی تشرینی دووەمی 2025، حکوومەتی دوبەی لە بارەی ڕووداوەکە ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و ئاماژەیداوە، فڕۆکەوانێکی فڕۆکەی جەنگی هیندستان، لە میانەی نمایشێکی ئاسمانی لە پێشانگەی نێودەوڵەتیی دوبەی بۆ فڕۆکەوانی، کۆنترۆڵی لە دەستداوە، بەهۆی کەوتنە خوارەوەی فڕۆکەکە و گڕگرتنی، فڕکەوانەکە گیانی لە دەستداوە.
دیمەنی کەوتنە خوارەوەی فڕۆکە هیندیەکە هەر لە زوو لە جیهاندا تۆڕە کۆمەڵاتییەکانی تەنی، لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا دەرکەوتووە فڕۆکەکە بە خێراییەکی زۆر لە ئاسامانەوە بەر زەوی دەکەوێت، لە ئەنجامدا دەتەقێتەوە و ئاگر و دوکەڵێکی زۆر لە ناوچەکە بەرز دەبێتەوە، فڕۆکەوانەکەش دەستبەجێ گیانی لە دەستداوە.
ڕووداوەکە لە کۆتا ڕۆژی گەورەترین پێشانگەی نێودەوڵەتی فڕۆکەوانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕست بووە کە لە دوبەی بەڕێوە دەچێت، پێشانگەکە پێنج ڕۆژی خایان و ڕۆژانە لە دوای نیوەڕۆوە نمایشەکان دەستیان پێدەکرد، ئەمڕۆ هەینی 21ی تشرینی دووەمی 2025 کۆتای ڕۆژی پێشانگاکە بوو، کە زیاتر لە 190 فڕۆکەی جەنگی جۆراوجۆر لە وڵاتانەوە بەشداری نمایشی فڕۆکەوانی بوون.