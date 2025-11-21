فەرماندەی سوپای لوبنان: لە بەردەم قۆناغێکی هەستیاری مێژووییداین

پێش 20 کاتژمێر

ڕۆدۆڵف هەیکەل، فەرماندەی گشتیی سوپای لوبنان دەڵێت: بەهۆی داگیرکارییەکانی ئیسرائیل و بەردەوامی هێرشەکانی بۆ سەر خاکی لوبنان، وڵاتەکەمان بە قۆناغێکی گرنگ و هەستیاردا تێدەپەڕێت، ڕۆژانە بینەری کوژران و برینداربوونی هاووڵاتیانی لوبنانی دەبین کە لە لایەن سوپای ئیسرائیلەوە دەکرێنە قوربانی.

ئەمڕۆ هەینی 21ی تشرینی دووەمی 2025، ڕۆدۆڵف هەیکەل، فەرماندەی گشتیی سوپای لوبنان، لە یادکردنەوەی ڕۆژی سەربەخۆیی وڵاتەکەی، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" نووسیویەتی"بەردەوامی داگیرکارییەکانی ئیسرائیل لە ناو خاکی لوبنان، ڕێگری دەکات لە بڵاوکردنەوەی هێزی سەربازی وڵاتەکەمان بۆ ناوچە سنوورییەکان، بە ئامانجی پاراستنی سەروەری خاکی لوبنان".

ئاماژەی بەوەشکردووە، لە ماوەی یەک ساڵەی ڕێککەوتنی نێوان لوبنان و ئیسرائیل، سەرەڕای دروستکردنی ئاستەنگ و ڕێگری لە کارەکانمان، سوپای لوبنان بەردەوامە لە جێبەجێکردنی خاڵەکانی ڕێککەوتن، بۆ ئەم مەبەستە حکوومەت لە هەوڵدایە هێزی زیاتر ڕەوانەی باشووری کەرتی "لیتانی" بکات، بۆ ئەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت لە سەرتاسەری وڵاتدا جێبەجێ بکرێت.

باسی لەوەشکردووە، ئەم هەوڵانەی حکوومەتی لوبنان، پێویستی بە هەوڵ و پاڵپشتی دامەزراوەکانی دەوڵەت هەیە، لە باشترکردنی توانای سەربازی، ئەمەش سەقامگیری بۆ وڵاتەکەمان بەدی دەهێنێت.

ڕۆدۆڵف لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەیداوە، لەگەڵ هەموو ئەو هەوڵانەی لوبنان بۆ بەرقەراربوونی ئاشتی لە ناوچەکە، هێشتا ئیسرائیل لە داگیرکاری و هێرشەکانی بۆ سەر بەشێکی خاکی لوبنان ڕانەوەستاوە، هەرچەندە لە ساڵی ڕابردوودا ئاگربەست لە نێوان ئیسرائیل و حزبوڵڵا واژۆ کراوە، بەڵام ئیسرائیل لە هێرشکردنە سەر ڕۆژهەڵات و باشووری لوبنان هەر بەردەوامە.

جەختی لەوەشکردووەتەوە، سوپای لوبنان بەردەوامە لە ڕێکخستنەوەی سنوورەکانی لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی وڵات، هەروەها ناوچە ئاوییەکانی لوبنان بە باشی پارێزگاریان لێدەکرێت لە لایەن سوپاوە، هاوکات ڕێگە قاچاغەکان لەگەڵ سووریا بە باشی کۆنترۆلکراون، هەربۆیە ڕێگە نادەن هیچ کەسێک بە نایاسایی لە سنوورەکان دەربازی بێت.

ڕێککەوتنی نێوان لوبنان و ئیسرائیل، لە 27ـی تشرینی دووەمی 2024، کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە، بەڵام لوبنان بەردەوام ئیسرائیل تۆمەتبار دەکات بەوەی پابەند نەبووە و لە پێنج ناوچەی ناو خاکی لوبنان بەردەوامە لە ئۆپەراسیۆنی سەربازی.