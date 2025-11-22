وەزیرێکی ئیسرائیل: فەڵەستینییەکان لە ئوردن زۆرینەن، پێویست بە دەوڵەت ناکات

پێش 6 کاتژمێر

ئیلی کۆهین، وەزیری وزەی ئیسرائیل و ئەندامی کابینەی لیکود، دووپاتی کردەوە، پێویست بە دەوڵەتی فەڵەستین ناکات و ئاماژەی بەوەدا فەڵەستینییەکان لە ئێستاوە زۆرینەی دانیشتوانی ئوردن پێکدەهێنن.

پێگەی هەواڵی ئیسرائیلی "والا" لە زاری کۆهینەوە لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی 14 بڵاوی کردەوە: "فەڵەستینییەکان پێویستیان بە دەوڵەت نییە، چونکە ئوردن زۆرینەی فەڵەستینییە".

گوتیشی: "دەوڵەتی فەڵەستینی نامێنێت و بەنیازی دروستکردنی دەوڵەتێکی دیکەی حاکمی حەماس نین (دوای غەززە کە لە ساڵی 2007ەوە لەژێر کۆنترۆڵی حەماسدایە)."

گوتیشی: "لە ئێستاوە دەوڵەتێک هەیە زۆرینەی فەڵەستینی هەیە و ئەو دەوڵەتەش ئوردنە، دەوڵەتی ئیسرائیل ناخەینە مەترسییەوە."

لای خۆیەوە، وەزارەتی دەرەوەی ئوردن، لێدوانە هاوشێوەکانی کۆهینی ئیدانە کرد و بە "قسەی ڕەگەزپەرستانە و هەڵوێستی کۆهین لە ڕەتکردنەوەی دامەزراندنی دەوڵەتی فەڵەستینی" وەسفی کرد.

لە بەیاننامەیەکدا ئەو هەنگاوەی کۆهینی بە وەهم ناوبرد و گوتی: ئەو هەوڵە زیان بە ئوردن ناگەیەنێت و دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی فەڵەستین لەسەر خاکی نیشتمانی گەلی فەڵەستین خۆیان دەبێت".

حکوومەتی ئیسرائیل چەندان جار ڕەتکردنەوەی دەوڵەتی فەڵەستینی ڕاگەیاندووە، دوایین جار هەفتەی ڕابردوو بوو، دوای پەسەندکردنی بڕیارنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان لەلایەن زۆرینەی 164 وڵاتەوە کە مافی چارەی خۆنووسینی گەلی فەڵەستینی دووپاتکردەوە.

بڕیارنامەکەی نەتەوە یەکگرتووەکان "مافی گەلی فەڵەستین بۆ چارەنووسی سەربەخۆیی و ژیان لە زێدی خۆیان دوور لە داگیرکاریی ئیسرائیل، وەک مافێکی بێبەشنەکراو کە ملکەچی هیچ مەرج و زەمانەتێک نییە و کراوە نییە بۆ سازان یان دانوستان" دووپات دەکاتەوە.

لە 23ی ئەیلوولدا، کۆنفرانسی چارەسەری دوو دەوڵەتی کە لە نیویۆرک بە سەرۆکایەتی سعوودیە و فەرەنسا بەڕێوەچوو، "بەیاننامەی نیویۆرک"ی پەسەند کرد، کە لە کۆتایی یەکەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی بۆ پشتیوانی لە چارەسەری دوو دەوڵەتی دەرچوو.

"بڕیارنامەی نیویۆرک" ڕێککەوتنێک لەخۆدەگرێت بۆ "کارکردن پێکەوە بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی کەرتی غەززە، گەیشتن بە چارەسەرێکی دادپەروەرانە و ئاشتیانە و بەردەوامی ململانێی ئیسرائیل و فەڵەستین لەسەر بنەمای جێبەجێکردنی کاریگەرانەی چارەسەری دوو دەوڵەتی، و بنیاتنانی داهاتوویەکی باشتر بۆ فەڵەستینییەکان و ئیسرائیلییەکان و هەموو گەلانی ناوچەکە".