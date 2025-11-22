ئەمەریکا 252 ملیۆن دۆلاری بۆ پشتگیریی لۆجستی فڕۆکە ئێف-16ـەکانی عێراق تەرخانکرد
وەزارەتی جەنگی ئەمەریکا ڕایگەیاند، گرێبەستێکی نوێیان بە بەهای زیاتر لە 252ملیۆن دۆلار پێشکەشی کۆمپانیای 'ڤیکتروس سیستەم ئێڵ ئێڵ سی' بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی پشتگیری لۆجستی و ئەمنی بۆ بەرنامەی فڕۆکەی ئێف-16 لە عێراق.
ئەمڕۆ شەممە، 22ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی جەنگی ئەمەریکا ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، بەهای گرێبەستەکە 252 ملیۆن و 50 هەزار و 925 دۆلارە، ئامانجی ئەم گرێبەستە دابینکردنی خزمەتگوزارییە ئەمنییە پێویستەکانە.
ڕوونیشیکردەوە، کارەکانی پەیوەست بەم گرێبەستە لە بنکەی ئاسمانی شەهید عەمید عەلی فەلیحی لە عێراق ئەنجام دەدرێن، و بڕیارە تا 24ـی ئەیلوولی 2026 کارەکان تەواو بکرێن.
وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەدا، ئەم گرێبەستە لە چوارچێوەی پرۆگرامی فرۆشتنی کەرەستەی سەربازیی(FMS)ـە بۆ عێراق، لەو بڕە پارەیەش 123 ملیۆن و 994 هەزار و 954 دۆلار لە پرۆگرامی FMS تەرخانکراوە.