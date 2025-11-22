سیاسی

ئەمەریکا 252 ملیۆن دۆلاری بۆ پشتگیریی لۆجستی فڕۆکە ئێف-16ـەکانی عێراق تەرخانکرد

عێراق فڕۆکەی ئێف 16

وەزارەتی جەنگی ئەمەریکا ڕایگەیاند، گرێبەستێکی نوێیان بە بەهای زیاتر لە 252ملیۆن دۆلار پێشکەشی کۆمپانیای 'ڤیکتروس سیستەم ئێڵ ئێڵ سی' بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی پشتگیری لۆجستی و ئەمنی بۆ بەرنامەی فڕۆکەی ئێف-16 لە عێراق.

ئەمڕۆ شەممە، 22ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی جەنگی ئەمەریکا ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، بەهای گرێبەستەکە 252 ملیۆن و 50 هەزار و 925 دۆلارە، ئامانجی ئەم گرێبەستە دابینکردنی خزمەتگوزارییە ئەمنییە پێویستەکانە.

ڕوونیشیکردەوە، کارەکانی پەیوەست بەم گرێبەستە لە بنکەی ئاسمانی شەهید عەمید عەلی فەلیحی لە عێراق ئەنجام دەدرێن، و بڕیارە تا 24ـی ئەیلوولی 2026 کارەکان تەواو بکرێن.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەدا، ئەم گرێبەستە لە چوارچێوەی پرۆگرامی فرۆشتنی کەرەستەی سەربازیی(FMS)ـە  بۆ عێراق، لەو بڕە پارەیەش 123 ملیۆن و 994 هەزار و 954 دۆلار لە پرۆگرامی  FMS تەرخانکراوە.

 

 
 
 
