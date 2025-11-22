سبەی بە ئامادەبوونی سەرۆکی حکوومەت، ئاهەنگی دەرچووانی زانکۆی سەڵاحەددین بەڕێوەدەچێت

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی زانکۆی سەلاحەددین ڕایگەیاند، سبەی خولی 44مینی ئاهەنگی دەرچووانی قۆناغی کۆتایی بۆ هەردوو خولی یەکەم و دووەم بۆ ساڵی دەرچوونی 2024- 2025ـی زانکۆی سەلاحەددین، بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ شەممە، 22ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا سامان عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی زانکۆی سەلاحەددین ڕایگەیاند؛ سبەی بەسەپەرشتی و ئامادەبوونی مسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان خولی 44مینی ئاهەنگی دەرچووانی قۆناغی کۆتایی بۆ هەردوو خولی یەکەم و دووەم بۆ ساڵی دەرچوونی 2024- 2025ـی زانکۆی سەلاحەددین، کاتژمێر 4:00 ئێوارە لە یاریگای شەهید فڕەنسۆ هەریری، بەڕێوەدەچێت

ڕاشیگەیاند، لەم خولە 1950 قوتابی خوێندنی باڵا و 5032 قوتابی بکالۆریۆس بڕوانامەیان پێدەدرێت.

هەروەها زانکۆی سەلاحەددین لە 17 کۆلێژ و 90 بەشی ئەکادیمی پێکدێت.