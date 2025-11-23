سەرکردەیەکی هاوپەیمانی فەتح: لەمە بە دواوە جموجووڵە سیاسییەکان ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەبن

پێش 15 کاتژمێر

کاندیدکردنی نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ناکۆکیەکانی نێو لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی دەرخست، کوردستان24 زانیویەتی، لایەنە شیعەکان 12 کاندیدیان دەبێت بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی حکوومەتی عێراقی، ئەمەش قەیرانێکی نوێی سیاسیە ڕووی لە نێو ماڵی شیعە کردووە و ڕەنگە بەو هۆیەوە پێکهێنانی کابینەی داهاتووی حکومەتی عێڕاق بۆ ماوەیەکی دێژ دواکەوێت.

لەگەڵ یەکەم جووڵەی سیاسی بۆ گفتوگۆ و دانوستانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی عێراق، ناکۆکییەکانی نێو ماڵی شیعە، بەتایبەت چوارچێوەی هەماهەنگی ئاشکرا بوو، کە بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران 12 کاندیدیان دەبێت، نووری مالیکی و محەممەد شیاع سوودانی، دوو سەرسەخترین ڕکابەرن و ڕەنگە پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەت بەو هۆیەوە بۆ ماوەیەک دواکەوێت.

مەحموود عگێلی، ئەمینداری حزبی ئومە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، سەرەڕای ئەوەی چەند کەسێک بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران خۆیان کاندید کردووە، بەڵام سوودانی چانسی لە هەموویان زیاترە بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە، چونکە لە ڕووی سیاسییەوە قبوڵکراوە و هەنگاوی باشی ناوە بۆ یەکخستنی ناکۆکییەکان، ڕێز لە شەراکەت دەگرێت و توانیویەتی تا ڕادەیەک کێشە داراییەکان لەگەڵ حکوومەتی هەرێم چارەسەر بکات.

سەرکردایەتی سیاسی کورد چاوی لەوەیە کە لە چوارچێوەی یاسا مافە دەستورییەکانی دەستەبەربێت لە حکوومەتی داهاتووی عێراق، سەرکردەیەکی هاوپەیمانی فەتحیش دەڵێت: لایەنە عێراقیەکان ڕوو لە سەرۆک بارزانی دەکەن بۆ پێکهنانی حکوومەت و داواکاری ئەوانیش تەنها چارەسەری کێشە داراییەکان و جێبەجێکردنی ماددەی 140ـە، بۆیە دەبێت بە زووی حکومەتی نوێ دروست بێت تاکو قەیرانەکان کوتاییان پێ بێت.

مەحموود حەییانی، سەرکردە لە هاوپەیمانی فەتح گوتی: جموجۆڵە سیاسیەکان لەمە بە دواوە ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەبن، هەر وەک چۆن نووری مالیکی سەردانی سەرۆک بارزانی کردووە، چونکە گفتوگۆ لەوێ بەرهەمدارە و حکوومەت زوتر پێکدەهێنرێت، حکوومەتی هەرێمیش تەنیا داواکاری جێبەجێکردنی دەستوور و چاسەری کێشە داراییەکانە، کە ئەم حکوومەتە نەیتوانی بە تەواوی ئەو قەیرانانە چارەسەر بکات.

سەرەڕایی ئەو ناکۆکیانەی کە لەنێو لایەنە شیعەکان سەری هەڵداوە لە سەر پۆستی سەرۆک وەزیران، هاوکات حکوومەتی ئەمەریکا هۆشداریەکی توندی داوەتە سەرکردایەتی شیعە کە دەستتێوەردانی دەرەکی قبوڵ ناکەن لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق .