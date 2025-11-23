لە دوای چین، عێراق دووەم هاوردەکاری کاڵای ئێرانییە

پێش 14 کاتژمێر

بەپێی نوێترین ئامارەکان، عێراق لە حەوت مانگی یەکەمی ئەمساڵدا بە هاوردەکردنی کاڵای نانەوتی بە بەهای 5.823 ملیار دۆلار، بووەتە دووەم گەورەترین هاوردەکاری کاڵا لە ئێرانەوە.

بەگوێرەی داتاکانی ڕێکخراوی پەرەپێدانی بازرگانیی ئێران، لە ماوەی حەوت مانگی ڕابردوودا، کۆی گشتیی هەناردەی نانەوتیی ئێران نزیکەی 32 ملیار دۆلار بووە. لەم نێوەندەدا، عێراق پشکی شێری بەرکەوتووە و لە دوای چین دێت کە بە هاوردەکردنی 8.227 ملیار دۆلار لە پلەی یەکەمدا بووە.

ڕیزبەندیی پێنج وڵاتی سەرەکی هاوردەکاری کاڵای ئێرانی:

- چین: 8.227 ملیار دۆلار

- عێراق: 5.823 ملیار دۆلار

- ئیمارات: 4.5 ملیار دۆلار

- تورکیا

- ئەفغانستان

پێشتریش بەرپرسانی گومرگی ئێران جەختیان لەوە کردووەتەوە، چین، عێراق، تورکیا، ئیمارات و ئەفغانستان بەردەوام لە پێشەوەی لیستی هاوردەکارانی کاڵای ئێرانین.

کاڵا هەناردەکراوەکانی ئێران بۆ عێراق هەمەجۆرن و بوارە جیاجیاکان دەگرنەوە:

- گازی سروشتی

- بەرھەمە پترۆکیمیاوییەکان وەک میسانۆڵ و نەوتی ڕەش

- ئاسن و پۆڵا

- بەرھەمە کشتوکاڵییەکان و پیشەسازیی کانگا

- کەلوپەلی یەکە پیشەسازییەکان

پەیوەندییە ئابوورییەکانی نێوان عێراق و ئێران لەسەر بنەمای نزیکیی جوگرافی، هاوبەشیی سنووری درێژ، و پەیوەندییە کولتووری و کۆمەڵایەتییەکان دامەزراوە. ئەمەش وای کردووە کە بازاڕی عێراق ببێتە یەکێک لە گرنگترین بازاڕەکان بۆ بەرهەمە ئێرانییەکان.

بەرپرسانی هەردوو وڵات بەردەوام جەخت لەسەر پەرەپێدانی زیاتری پەیوەندییە بازرگانییەکان دەکەنەوە. وەزارەتی بازرگانیی عێراق ڕایگەیاندووە، پلانیان هەیە قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی نێوانیان بۆ 20 ملیار دۆلار بەرز بکەنەوە.

محەممەد حەنوون، گوتەبێژی وەزارەتی بازرگانیی عێراق، ئاماژەی بەوە کردووە، قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی ساڵانە زیاتر لە 12 ملیار دۆلارە و هەوڵەکان بۆ بەرزکردنەوەی بەردەوامن.