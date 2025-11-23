ئیمانوێل ماکرۆن: قسەکانی سەرۆک ئەرکانی فەرەنسا بۆ تۆقاندنی خەڵک بەکارهاتوون

پێش کاتژمێرێک

دوای لێدوانەکانی سەرۆکی ئەرکانی فەرەنسا لەبارەی ئەگەری ڕوودانی جەنگ لە ئەورووپا، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا، ڕایگەیاند، گوتەکانی سەرۆک ئەرکانی وڵاتەکەی بە جۆرێکی دیکە لێک دراونەتەوە.

ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا، ڕۆژی شەممە 22ی تشرینی دووەمی 2025، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە لوتکەی کۆمەڵەی بیستەم لە باشووری ئەفریقا ڕایگەیاند، سەرۆکی ئەرکانی فەرەنسا کەسێکی متمانەپێکراوە بەڵام لێدوانەکانی بە جۆرێک گۆڕدراون بۆ بڵاوکردنەوەی دڵەڕاوکێ لەنێو خەڵکدا.

ئەم لێدوانانەی ماکرۆن لەکاتێکدا دێن کە هەفتەی ڕابردوو فابیان ماندۆن، سەرۆکی ئەرکانی فەرەنسا لە کاتی پێشکەشکردنی گوتارێک لە کۆنفرانسێکی تایبەت بە سەرۆک شارەوانییەکانی فەرەنسا، ڕایگەیاند "هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەی دەبێت لە ئامادەباشیدابن بۆ ئەگەری ڕوودانی جەنگ لە ئەورووپا."

ماندۆن، جەختی کردەوە کە دەبێت لە لایەنی دەروونییەوە ئامادەبین بۆ ئەوەی ڕۆڵەکانمان لەدەست بدەین و ناچاری پارێزگاریی لە ناسنامەمان ببین.

ئەم لێدوانەی ماندۆن، بوونە هۆی ناڕەزایی چەند کەسایەتییەکی سیاسی و جەختیان کردەوە کە ئەم جۆرە لێدوانە دەبێتە هۆی ڕاکێشانی جەنگ بۆ وڵاتەکە.

ڕۆژی شەممە 22ی تشرینی دووەمی 2025 سەرۆک ئەرکانی سوپای فەرەنسا لە چاوپێکەوتنێکدا ڕایگەیاند، شیکردنەوەی ئەو مەترسییەی ڕووسیا دروستی دەکات بابەتێکە کە هەموو هاوپەیمانەکانمان لە ئەورووپا بەشدارن تێیدا و لە بەڵگەنامەیەکدا جێگیر کراوە؛ وەک ئاماژەیەک بۆ پێداچوونه‌وه‌ی ستراتیژیی نیشتمانی بۆ ساڵی 2025، که‌ نه‌خشه‌ڕێگه‌یه‌که‌ بۆ حکوومه‌ته‌کان.

به‌پێی ئه‌م به‌ڵگه‌نامه‌یه‌، پێویستە فەرەنسا "خۆی ئامادە بکات بۆ ئەگەری تێوەگلانێکی گەورە و چڕ لە دراوسێیەتیی ئەورووپا تا ساڵانی 2027-2030.

ماندۆن گوتی: من متمانەیەکی گەورەم بە وڵاتەکەمان و سوپاکەمان هەیە کە ئامادەن و دەزانن چۆن فەرەنسا بپارێزن.

هه‌روه‌ها، له‌ وه‌ڵامی پرسیارێکدا ده‌رباره‌ی مه‌به‌ستی له‌و قسه‌یه‌ی که‌ ده‌ڵێت "پێویسته‌ فه‌ره‌نسا ئه‌گه‌ری له‌ده‌ستدانی ڕۆڵه‌کانی قبووڵ بکات" گوتی: هێزه‌ چه‌کداره‌کانی فه‌ره‌نسا له‌ گه‌نجانێک پێکهاتوون ته‌مه‌نیان له‌ نێوان 18 بۆ30 ساڵیدایه‌.

وه‌ک چه‌ندین به‌رپرسی ئه‌ورووپی، به‌تایبه‌تی ئه‌ڵمانی و دانیمارکی، ماندۆن له‌ تشرینی یه‌که‌می ئەمساڵدا به‌ په‌رله‌مانی ئەورووپای ڕاگەیاند، پێویسته‌ سوپای فەرەنسا ئامادەبێت بۆ پێشوازیکردن لە ئەگەری هەوڵی ڕووسیا بۆ فراوانترکردنی جەنگ لە کیشوەری ئەورووپادا.