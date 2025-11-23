هەرێمی کوردستان و عێراق 800 کورسیی خوێندن لە نێوان خۆیاندا ئاڵوگۆڕ دەکەن

پێش 9 کاتژمێر

دەرگاى پێشکەشکردن بۆ وەرگرتنی دەرچووانی پۆلی 12 لە نێوان زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و زانکۆکانى ناوەڕاست و باشوورى عێراق کرایەوە.

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، دەرچووانى پۆلی 12ـی ئامادەیی هەرێمى کوردستان بۆ ساڵی خوێندنی (2025-2024)، لە ئێستاوە دەتوانن بە ئۆنلاین داواکارى بۆ وەرگرتن لە زانکۆکانى ناوەڕاست و باشوورى عێراق پێشکەش بکەن.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، دەرچووانى پۆلی 12ـی ئامادەیی ناوەڕاست و باشوورى عێراقیش، دەتوانن لە ئێستاوە بە ئۆنلاین داواکارى بۆ وەرگرتن لە زانکۆکانى هەرێمى کوردستان پێشکەش بکەن.

وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوە کرد، لە ئەنجامی هەماهەنگیی لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی حکوومەتی عێراق، بڕیار درا بە دابینکردن 400 کورسیی خوێدن لە زانکۆ و پەیمانگەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق بۆ دەرچووانی پۆلی 12ـی ئامادەیی هەرێم، بە پێچەوانەشەوە دابینکردنی 400 کورسیی خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان بۆ دەرچووانی پۆلی 12ـی ئامادەیی ناوەڕاست و باشووری عێراق.

وەزارەتەکە دەڵێت: بۆ ئەم مەبەستە لە ئێستاوە سەرجەم دەرچووانى 12ـی ئامادەیی هەرێمى کوردستان و ناوچەکانى دیکەى عێراق، لە ڕێگەى ئەم لینکەوە لە وێبسایتى زانکۆلاین دەتوانن لە داواکارى پێشکەش بکەن، دوا وادەش بۆ پێشکەشکردن سێشەممە 25ـی تشرینی دووەمی 2025ـە.

لە بارەی ئەم پرۆژەی ئاڵوگۆڕکردنی کورسیی خوێندنەوە، خەتاب شێخانی، بەڕێوەبەری گشتیی فەرمانگەی خوێندن و پلاندانان و بەدواداچوون لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی هەرێمی کوردستان، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئەم پرۆژەیە ئەمساڵ بە هەماهەنگیی هەر دوو وەزارەت؛ خوێندنی باڵای هەرێم و عێراق، بۆ ئاڵوگۆكردنی کورسیی خوێندن لە نێوان زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان و زانکۆ و پەیمانگەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق دەستی پێکردووە.

ئەو بەرێوەبەرە گشتییە ئاماژەی بەوە کرد، دەرچووانی پۆلی 12 هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە ناوەڕاست و باشووری عێراق، ئێستا دەتوانن داواکاری بۆ وەرگرتن لە زانکۆکانی یەکدی پێشکەش بکەن.

بۆ زانینی مەرجەکانی پێشکەشکردنی داواکاری بۆ زانکۆ و پەیمانگە حکوومەییەکانی هەرێمی کوردستان، کلیک لەم لینکە بکەن.

بۆ زانینی مەرجەکانی پێشکەشکردنی داواکاری بۆ زانکۆ و پەیمانگە حکوومەییەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق، کلیک لەم لینکە بکەن.