لیستی مووچەی مانگی 10 ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق کرا

پێش دوو کاتژمێر

لیستی مووچەی مانگی تشرینی یەکەم (10) ڕادەستی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ کرا.

وەزارەتی دارایی و ئابووری ڕایگەیاند، بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، لیستی مووچەی مانگی تشرینی یەکەم (10)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆران، لەلایەن تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستانەوە ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ کرا.

ئەمە لە کاتێکدایە، تا ئێستا وەزارەتی دارایی عێراق مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی نەناردووە.

شەوی ڕابردوو (دووشەممە، 24ـی تشرینی دووەم)، ڕێباز حەملان، یاریدەدەری دارایی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، تەیف سامی، وەزیری دارایی فیدراڵ ڕایگەیاندووە، تا مووچەی فەرمانبەرانی خۆیان دابەش نەکەن، مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان نانێرن، کە بڕیارە ڕۆژی سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەم، دابەشی بکەن.