هاوڕێ کەمال: حکوومەتی فیدراڵ تا کۆتایی ئەمساڵ مۆڵەتی داوە مووچەخۆران خۆیان لە هەژماری من تۆمار بکەن

پێش 54 خولەک

ڕاوێژکار لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێم ڕایگەیاند، حکوومەتی فیدراڵی عێراق تاوەکوو کۆتایی ئەمساڵ مۆڵەتی داوە مووچەخۆرانی هەرێم خۆیان لە هەژماری من تۆمار بکەن، دەشڵێت: بەهۆی پرۆژەی هەژماری من، گەندەڵییەکان ئاشکرا دەکرێن.

دووشەممە 24ـی تشرینی دووەمی 2025، هاوڕێ کەمال، ڕاوێژکار لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، حکوومەتی فیدراڵ تا 31ـی مانگی کانوونی یەکەمی 2025، دیاری کردووە بۆ ئەوە هەموو مووچەخۆرانی هەرێم خۆیان لە هەژماری من تۆمار بکەن.

ئاماژەشی دا، ئەوانەی دژایەتی هەژماری من و شەفافیەت لە مووچە دەکەن، هۆکارەکەی ئەوەیە زیان بە کارەکانی ئەوان دەگەیەنێت و گەندەڵییەکانی ئاشکرا دەکات، چونکە بەرچاوڕوونییەکی زۆر باش هەیە.

گوتیشی: ئێستا نەک کەرتی حکوومی بەڵکوو هەموو کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەتیش لەڕێگەی دیجیتاڵییەوە مووچە دابەش دەکەن.

یەکشەممە، 23ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ژمێرکاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان، ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردبووە تێیدا مووچەخۆران ئاگادار کردبووە، ساڵی داهاتوو مووچە تەنیا لە ڕێژەی هەژماری منەوە دابەش دەکرێت. گوتیشی: هەر کەسێک بەشدار نەبێت لە پرۆژەکە، ئیدی مووچە وەرناگرێت و خۆی بەرپرسیار دەبێت.

وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان، باسی لەوەش کردبوو پرسی بە بانکیکردنی مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێم، لە چوارچێوەی پرۆژەی هەژماری من، ماوەی دوو ساڵە دەستی پێکردووە و لە قۆناغی کۆتایی دایە.