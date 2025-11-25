باخچەلی: سەردانیی شاندی کۆمیسیۆنی پەرلەمان بۆ ئیمراڵی پێشهاتێکی مێژووییە

پێش 11 خولەک

دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی ناسیۆنالیست (مەهەپە)، ڕاگەیاند، سەردانیی شاندی کۆمیسیۆنی هاودەنگیی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی پەرلەمانی تورکیا بۆ ئیمراڵی بە "پێشهاتێکی مێژوویی" ناوبرد.

ئەمڕۆ سێشەممە، 25ـی تشڕینی دووەمی 2025، باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە، لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیا گوتارێکی پێشکەش کرد و گوتی: بڕیاری کۆمیسیۆنی پەرلەمان سەبارەت بە چوونە ئیمراڵی و کۆبوونەوەیان لەگەڵ ئۆجەلان، هەنگاوێکی مێژووییە، جەختی کردەوە، بەشدارینەکردنی بەشێک لە لایەنەکانی کۆمیسیۆنەکە لە سەردانەکە، کاریگەریی لەسەر پرۆسەکە نابێت.

دەوڵەت باخچەلی ڕۆڵی ئیمرالی لە ئامانجی بەدیهاتنی “تورکیایەکی بێ تیرۆر” بە گرنگ وەسفکرد و سوپاسی ئەندامانی شاندی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی تورکیای کرد بۆ سەردانی کردنی ئیمراڵی.

دەوڵەت باخچەلی، ئاماژەی بەوەشدا، "جەهەپە و بەشێک لە لایەنەکانی دیکەی کۆمیسیۆن هاوڕا نەبوون بۆ چوونی شاندی کۆمیسیۆن بۆ ئیمراڵی. ئەوان لە ترسدا دەژین. بەڵام ئێمە بە دڵ و گیان لەگەڵ ئامانجی تورکیایەکی بێ تیرۆرین."

دوێنێ دووشەممە، 24ـی تشرینی دووەمی 2025، شاندی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی تورکیا بە هێلیکۆپتەر لە ئیستانبوڵەوە بەرەو دوورگەی ئیمراڵی ڕۆیشتن بۆ ئەوەی لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان کۆببنەوە.