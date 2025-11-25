بەرگەشت ئاکرەیی: کۆی سەرمایەی پرۆژەکانی وەبەرهێنانی ئیمارات لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 3 ملیار دۆلارە

پێش دوو کاتژمێر

وەبەرهێنانی ئیمارات لە کوردستان سێ ملیار دۆلاری تێپەڕاند و مەسرور بارزانیش پشتیوانی بۆ برەودان بە پەیوەندییەکان دووپات دەکاتەوە.

هاوکات لەگەڵ پێشوازیکردنی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنسوڵی نوێی ئیمارات و جەختکردنەوە لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکان، دەستەی وەبەرهێنان ئاشکرای کرد کە قەبارەی وەبەرهێنانی ئەو وڵاتە لە هەرێم سێ ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە و پلانیش بۆ فراوانکردنی زیاتری پڕۆژەکان هەیە.

ئەمڕۆ سێشەممە 25ـی تشرینی دووەمی 2025، بەرگەشت ئاکرەیی، گوتەبێژی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: دەوڵەتی ئیمارات لە ڕێگەی پەرەپێدانی پەیوەندییە سیاسی، ئابووری و کولتوورییەکانیەوە لەگەڵ هەرێمی کوردستان، هەوڵی زیادکردنی وەبەرهێنانەکانی دەدات و بەپێی ئامارەکانیش کۆی سەرمایەی پڕۆژەکانیان لە هەرێمدا لە سێ ملیار دۆلار زیاترە.

بە گوتەی گوتەبێژی دەستەی وەبەرهێنان، پڕۆژەکانی ئیمارات لە چوارچێوەی یاسای وەبەرهێناندا بە دوو شێوەی ڕاستەوخۆ و هاوبەش جێبەجێ کراون. لە پڕۆژە ڕاستەوخۆکاندا کە سەرمایەکەیان ٢.٦ ملیار دۆلارە، کۆمپانیای تروجان-ئۆربێلا لە کەرتی نیشتەجێبوون، کۆمپانیای ئیعمار-داون تاون لە کەرتی گەشتیاری و کۆمپانیای NRCO-Agrotech لە کەرتی کشتوکاڵیدا کار دەکەن.

سەبارەت بە پڕۆژە هاوبەشەکانی نێوان ئیمارات و عێراق لە هەرێمی کوردستان کە سەرمایەکەیان نزیکەی ٤.٤ ملیۆن دۆلارە، ئاکرەیی ئاماژەی بەوە، چەندین پڕۆژەی گرنگ لەخۆ دەگرن، لەوانە کۆمپانیای گۆڵف مار-کارگۆ بۆ خزمەتگوزاری، کۆمپانیای دونیا و میراک (DPD) لە کەرتی کشتوکاڵی، پڕۆژەی "العین الدولیة" بۆ بیمە، هەروەها پڕۆژەی ڕیسایکلین و بەرهەمهێنانی کارەبا لە پاشماوەکان لەلایەن کۆمپانیای نۆرس لایت و تەدویر ئینتەرناشناڵەوە.

هەر لە چوارچێوەی پتەوکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و ئەبوزەبی، ئەمڕۆ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە ئەحمەد حەسەن ئەلشحی، کۆنسوڵی گشتیی نوێی ئیمارات کرد.

لە دیدارەکەدا سەرۆکی حکوومەت پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لە کۆنسوڵی نوێ کرد و وێڕای ئاماژەدان بە پەیوەندییە مێژوویی و تایبەتەکانی نێوان هەردوولا، ئامادەیی دامەزراوەکانی حکوومەتی بۆ هەر جۆرە پشتیوانی و کارئاسانییەک دەربڕی بە مەبەستی سەرخستنی ئەرکەکانی و پەرەپێدانی زیاتری پەیوەندییەکان.

لەلایەن خۆیەوە کۆنسوڵی گشتیی ئیمارات خۆشحاڵیی خۆی بە کارکردن لە هەرێمی کوردستان نیشان دا و سڵاو و ڕێزی شێخ محەمەد بن زاید ئال نەهیان و شێخ محەمەد بن ڕاشد ئال مەکتووم، سەرۆک و جێگری سەرۆکی ئیماراتی گەیاندە سەرۆکی حکوومەت، هاوکات ستایشی ئەو پێشکەوتن و ئاوەدانی و چاکسازییانەی کرد کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتە جۆراوجۆرەکاندا ئەنجامی داون.