پارێزگاری هەڵەبجە سوپاسی مەسرور بارزانی دەکات

پێش 32 خولەک

دوای ئەوەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری دا ئاری موختار وەک شەهیدی هاووڵاتی بناسێنرێت، پارێزگاری هەڵەبجە وێڕای بەرزنرخاندنی ئەو هەڵوێستە لە ساڵیادی دامەزراندنی شارەکەدا، دەستپێکردنی هەڵمەتێکی ژینگەیی ڕاگەیاند و داوای لە ڕێکخراو و لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد، بۆ بووژاندنەوەی دارستانە سووتاوەکان بەهانای هەڵەبجەوە بچن.



نوخشە ناسیح پارێزگاری هەڵەبجە، ئەمڕۆ سێشەممە 25ـی تشرینی دووەمی 2025، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، سوپاس و پێزانینی ئاراستەی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد کە بڕیاری داوە حاڵەتی گیانلەدەستدانی خوالێخۆشبوو ئاری موختار جەمال، وەک شەهیدی هاووڵاتی ئەژمار بکرێت و ئەم هەنگاوەی بە وەفایەک بۆ قوربانیدانی ناوبراو وەسف کرد.

هاوکات پارێزگاری هەڵەبجە ئاماژەی بە چالاکییەکانی یادی 156 ساڵەی بونیاتنانی شاری هەڵەبجە کرد کە، تێیدا وەک ڕێزێک بۆ ڕۆحی پاکی هەردوو شەهیدی ژینگە کاکە ئاری و کاکە محەممەد، بە بەشداریی خانەوادەکانیان و بەڕێوەبەرایەتییەکان هەڵمەتی ناشتنی 156 داربەڕوو ئەنجام درا.

لە تەوەرێکی دیکەی قسەکانیدا، نوخشە ناسیح تیشکی خستە سەر ئەو زیانە گەورانەی بەر دارستان و پوش و پاوان و سەوزایی شارەکە کەوتووە بەهۆی ئاگرکەوتنەوەکانەوە، داوای لە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و نێودەوڵەتی کرد، بێنە سەر هێڵ و لە پڕۆژەی دووبارە سەوزکردنەوەی هەڵەبجەدا هاوکار و هەماهەنگ بن تاوەکو جارێکی دیکە جوانی بۆ سروشتی ناوچەکە بگەڕێتەوە.

لە کۆتاییدا پارێزگاری هەڵەبجە دووپاتی کردەوە، خەڵکی ئەم شارە شایەنی باشترین خزمەتکردنن و وێڕای دەستخۆشی لە بڕیارەکانی سەرۆکی حکوومەت، هیواخواز بوو حکوومەت زیاتر ئاوڕ لە داواکاری و پێداویستییەکانی پارێزگاکە بداتەوە.