حەج و عومرە: ئەوانەی ناویان بۆ حەج گەڕاوەتەوە هەفتەی داهاتوو پشکنینی پزیشکییان بۆ دەکرێت

پێش 5 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: هەموو ئەوانەی ئەمساڵ بۆ حەج ناویان دەرچووە دەبێت پشکنینی پزیشکی ئەنجام بدەن.

سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، کاروان ستوونی، گوته‌بێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حه‌ج و عومره‌ی كوردستان، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕایگه‌یاند: هەموو ئەو کەسانەی ئەمساڵ ناویان بۆ حەج گەڕاوەتەوە دەبێت پشکنینی پزیشکی ئەنجام بدەن و لە پشکنینەکە دەربچن ئینجا ڤیزایان پێ دەدرێت.

گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە دا، عەرەبستانی سعوودیە مەرجی پێش وەختەی داناوە بە مەبەستی پێدانی ڤیزای حەج ئەویش پشکنینی پزیشکییە و لەگەڵ ئەوەی دەبێت ئەو کەسە دەربچێت لەوەی دەتوانێت حەج بکات یان نا.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی تەندروستیی چەندین لیژنەیان داناوە بۆ ئەنجامدانی پشکنینی پزیشکی و دواتریش ئەو پشکنینانە لە سیستەم بەرز دەکرێتەوە بۆ سعودییە تاوەکوو ڤیزا بە حاجیان بدرێت و پێویستە سەرجەم حاجیان ئەو پشکنینەیان بۆ بکرێت.

کاروان ستوونی گوتیشی: هەفتەی داهاتوو دەست دەکرێت بە پشکنین بۆ حاجیان لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان و ساڵی ڕابردووش ژمارەیەک هاووڵاتیی بەهۆی ئەوەی لە پشکنینەکان دەرنەچوون نەیتوانی سەردانی سعوودیە بکەن بۆ بەجێهێنانی فەریزەی حەج.

ساڵی داهاتوو پێنج هەزار و 120 کەس سەردانی سعوودیە دەکەن بۆ بەجێهێنانی فەریزەی حەج.