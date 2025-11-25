باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە عێراق: دەمانەوێت ڕێککەوتنەکانمان لەگەڵ هەرێم درێژخایەن بێت

پێش 55 خولەک

وەزیری سامانە سروشتییەکان لەگەڵ هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە عێراق کۆبووەوە و جەخت لە بەردەوامی ڕێککەوتنی نێوانیان کرایەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، لە کۆبوونەوەی نێوان كەمال محەممەد ساڵح، وەزیری سامانە سروشتییەکان بە (وەکالەت) و چاشوا هاریسۆن هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە عێراق ڕایگەیاند: دەمانەوێت ڕێککەوتنی سێ لایەنەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێم بەردەوام و درێژخایەن بێت.

ئاماژە بەوە کراوە، جەخت لەسەر پەیوەندیی مێژوویی و بەهێزی نێوان گەلی كورد و ئەمەریكا کرایەوە، هەروەها هەناردەكردنەوەی نەوت و بابەتی شایستە داراییەكانی كۆمپانیاكانی نەوت کرا.

وەزارەتی سامانە سرووشتییەکان باسی لەوە کردووە، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمەریكا خۆشحاڵیی وڵاتەکەی دەربڕی بەرانبەر بەو هەنگاوانەی بۆ پرسی هەناردەكردنەوەی نەوتی هەرێمی كوردستان و زیادبوونی بەرهەمهێنانی نەوت.

هەروەها جەختی لەوە کرووتەوە، دەیانەوێت ئەم ڕێکەوتنە سێ لایەنە بەردەوام و درێژخایەن بێت و چارەسەری ئاستەنگ و هەموو ئەو گرفت و کێشانەش بکرێت کە دێتە بەردەمی ڕێکەوتنەکە و هاوکات پشتیوانی لە وەبەرهێنان لە کەرتی نەوتی هەرێم دەکات و بابەتی هەناردەكردنەوەی نەوتی هەرێمی كوردستان بابەتێكی ستراتیژیی و گرنگە لەلای ئیدارەی ئەمەریكا.

دوایین پەرەسەندنەكانی نێوان وەزارەتی نەوتی عێراق و سامانە سروشتییەكان، بەتایبەت چارەسەركردنی گرفتە تەكنیكییەكان و بابەتی شایستە داراییەكانی كۆمپانیا نەوتییەكان و دەستخۆشی لەوەزارەتی سامانە سروشتییەكانیش كراوە، بۆ پابەندبوونیان بە رێکكەوتنی سێ لایەنەی نێوان وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و وەزارەتی نەوتی عێراقی فیدراڵ و كۆمپانیای سۆمۆ و كۆمپانیاكانی بەرهەمهێنانی نەوت، تەوەرێکی دیکەی نێو کۆبوونەوەکە بوون.