سەرچاوەیەک لە هاوپەیمانیی 'سیادە' بۆ کوردستان24: کورد و شیعە ڤیتۆیان لەسەر حەلبووسی هەیە

پێش دوو کاتژمێر

سوننەکان کاندیدی پۆستی سەرۆکی پەرلەمان یەکلا دەکەنەوە؛ ڤیتۆی کورد و شیعەش لەسەر حەلبووسییە.

سەرچاوەیەک لە هاوپەیمانیی "سیادە" بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، هێزە سیاسییە سوننەکان لە هەوڵدان بۆ یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق. محەمەد حەلبووسی، سەرۆکی پێشووی پەرلەمان، بەهۆی ڤیتۆی لایەنە کوردییەکان و بەشێک لە لایەنە شیعییەکانەوە، ناتوانێت جارێکی دیکە ئەو پۆستە وەربگرێتەوە.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، کۆبوونەوە و پەیوەندییەکانی نێوان لایەنە سیاسییە سوننەکان بەردەوامە و ئەگەری هەیە لەم هەفتەیە یان هەفتەی داهاتوودا، کاندیدی کۆتایی بۆ ئەو پۆستە دیاری بکرێت.

لە کۆبوونەوەی ڕابردوودا، سەرجەم هێزە سوننەکان ڕێککەوتوون لەسەر وەرگرتنی پۆستی سەرۆکی پەرلەمان. لەم چوارچێوەیەدا، حزبی تەقەدووم، بە سەرۆکایەتیی محەمەد حەلبووسی، ئەگەری زۆرە هەوڵ بۆ بەدەستهێنانی پۆستی جێگری سەرۆک کۆمار و وەزارەتێکی سیادی و یەکێکی خزمەتگوزاری بدات.

پێکهێنانی هاوپەیمانیی سوننەکان

پارت و هاوپەیمانێتییە سوننەکان زیاتر لە 70 کورسی پەرلەمانیان لە هەڵبژاردنى 11ى تشرینى دووەمى ئەمساڵ بەدەستهێناوە.

ڕۆژی یەکشەممە، 23ـی تشرینی دووەمی 2025، پێنج لایەنی سەرەکییەکەی سوننە لە عێراق کە پێکهاتوون لە (تەقەدووم، عەزم، سیادە، حەسمی وەتەنی و جەماوەر) لە ماڵی خەمیس خەنجەر، سەرۆکی هاوپەیمانیی 'سیادە" کۆبوونەوە.

لەو کۆبوونەوەیەدا، بڕیار درا بە پێکهێنانی "ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی" کە بۆ قۆناغى چوار ساڵى داهاتووى خولی شەشەمى پەرلەمان دەبێت.

بە گوتەی بەرپرسانی ئەو هاوپەیمانی و حزبە سوننییانە، ئامانج لە پێکهێنانی هاوپەیمانییەکە، "بۆ یەکڕیزى و بەرگریکردن لە مافى پارێزگاکانیان و شێوازى بەشداریکردن و رۆڵ بینینیانە لە حکومەتى داهاتووى عێراق"ـە.

بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.

لە 2003ـەوە پۆستی سەرۆکی پەرلەمان پشکی سوننەیە

پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بەپێی نەریتێکی دابەشکاریی پۆستە باڵاکانی عێراق دوای ساڵی 2003، پشکی پێکهاتەی سوننەیە. محەمەد حەلبووسی، لە ساڵی 2018 وەک گەنجترین سەرۆکی پەرلەمان لە مێژووی عێراقدا هەڵبژێردرا و لە ساڵی 2022 بۆ جاری دووەم متمانەی پێدرایەوە؛ بەڵام لە 14ی تشرینی دووەمی 2023، دادگای باڵای فیدراڵیی عێراق ئەندامێتیی حەلبووسی لە پەرلەمان هەڵوەشاندەوە.

دوای ئەوەی پۆستەکە بۆ ماوەی چەند مانگێک بە چۆڵی مایەوە، لایەنە سوننەکانی عێراق "مەحموود مەشهەدانی"ـیان وەک سەرۆکی نوێی پەرلەمان و جێگرەوەی حەلبووسییان دیاریکرد، پاشان لە پەرلەمان دەنگی پێدرا و دەستبەکار بوو.