حکوومەت دەرفەتێکی دیکە بەو هاووڵاتیانە دەدات کە پێوەری ئاویان نەبەستووە

پێش دوو کاتژمێر

حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا دەرفەتێکیتر بدات بەو هاووڵاتیانەی کە تاوەکو ئێستا پێوەری ئاویان نەبەستووە، ئەو هاووڵاتیانەی لەدەرەوەی سەنتەری شارەكانن نرخی کرێی ئاو لە 45 هەزارەوە کەمدەکرێتەوە بۆ 10 هەزار و بۆ سەنتەری شارەكانیش لە 45 هەزارەوە کەمدەکرێتەوە بۆ 20 هەزار دینار و لەم بڕەش داشکانی 20%ـان بۆ دەکرێت و بەرێوەبەری ئاوی هەولێریش دەڵێت، هاووڵاتی دەتوانێت بە قیست قەرزەکەی بداتەوە.

بەدەم داشکانەکەی حکوومەتەوە هاتوون بۆ بەستنی پێوەرەی ئاو بۆ ماڵەکانین، نرخی کرێی ئاو بەهۆی نەبەستنی پێوەرەوە لە 45 هەزارەوە کەمدەکرێتەوە بۆ 10 هەزار و بۆ سەنتەری شارەكانیش لە 45 هەزارەوە کەمدەکرێتەوە بۆ 20 هەزار دینار، تاوەکوو 1-4-2026 داشکاندنەکە بەردەوام دەبێت و هاووڵاتیانیش ئەم داشکاندنە لە کرێی ئاو بە گرنگ دەزانن.

دارا سلێمان، هاووڵاتی بەکوردستان24ـی گوت: لەو بڕیارەی بۆ هاووڵاتیان هاتووە، نیوەی ئەوپارەیەیان بۆ خەڵک کەمکردووەتەوە، جگە لەوەش داشکانی لە 20%ـان کردووە، ئەم بڕیارەش بەسوودە، منیش پێوەرەکەم بەستووە و هاتووم مامەڵەم تەواو کردووە.

نەبەز سادق، پارێزەر ڕاگەیاند، خەڵکێکی زۆر لەو بڕیارە سوودمەند دەبێت، چونکە زۆر کەس هەیە پێوەری نەبەستووە و تووشی سزا دەبێت، ئاماژەی بەوەشدا، پێشتر ئەو ماڵانەی پێوەری ئاویان نەبوایە مانگانە 45 هەزاریان بۆ ئەژمار دەکرد، شوێنە بازرگانییەکانیش مانگانە 200 هەزار بوو، بەڵام بەو بڕیارە کارئاسانییەکی زۆر بۆ هاووڵاتیان کراوە.

لە سنووری هەولێری تەنیا 10ـی %هاوبەشان ماون پێوەری ئاو ببەستن، بریارەکەش تەنیا بە مەبەستی داشکاندن نییە لە کرێی ئاو و بەستنی پێوەر، بەڵکوو هەوڵێکیشە بۆ بە فیڕۆ نەدانی ئاو، بەرێوبەری ئاوی هەولێریش دەڵێت هاووڵاتیان دەتوانن قەرزەکەیان بە قیستیش بدەنەوە.

ڕابەر حوسێن، بەرێوەبەری ئاوی هەولێر دەڵێت: ئەو قەرزانەی لەسەر هاووڵاتیان کەڵەکەبووە کەمدەکرێتەوە، بۆ نموونە ئەگەر هاووڵاتیەک پێنج ساڵ پێوەری ئاوی نەبەستابێت، ئەگەر مانگانە 45 هەزاریان بۆ ئەژمار بکرێت تێکڕای ئەم پێنج ساڵە دەکاتە دوو ملیۆن و 700 هەزار بەڵام کە کراوەتە 20 هەزار دەکاتە ملیۆنێک و 200 هەزار، لەوبڕەش 20%ـی داشکانی بۆ دەکرێت.

لە هەرێمی کوردستان 985 هەزار هاوبەش پێوەری ئاویان بەستووە و 137 هەزار هاوبەش ماوە پێوەریان بۆ ببەسترێت و ئەم بریارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش هەم هاووڵاتیان لێی سوودمەند دەبن هەمیش بەستنی پێوەر زیاتر دەبێت.